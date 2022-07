¿Mal negocio? ¿Venganza? Delantero caro se va gratis de FC Barcelona

Martin Braithwaite está a punto de irse del FC Barcelona. Da la casualidad que llegó aún contra la opinión de decenas de críticos y a todos acabó dándoles la razón: no deja nada en lo deportivo y, si todo va bien, tampoco dejará un solo euro en caja. Nadie podrá decir que fue una promesa inclumplida.

Braithwaite llegó en enero de 2021 como una necesidad, más que nada, pero con la bendición de Ronald Koeman, el DT despedido por malos resultados, quien ahora mira a la distancia cómo un hombre que costó 18 millones de euros, facturó 4 millones en la temporada con asombrosa puntualidad y, aunque llegó a costar hasta 50.000 euros por minuto, nunca hizo diferencia.



El Barça, con motivos suficientes que pasaron por las llegadas de Robert Lewandowski y Raphinha, le comunicó que no contaba con él para el nuevo proyecto.



¿Mala noticia? para nada. Casi podría decirse que se lo esperaba: sabiendo que ningún equipo haría una oferta por el año de contrato que aún le queda, se negó a salir y se sentó a esperar que perdieran la paciencia los catalanes y le dieran el dinero correspondiente al tiempo de su vinculación, mientras charla con clubes como Rayo Vallecano o Getafe, en condición de agente libre y dispuesto a recibir primas por no generar gastos de traspaso.



El danés cobra de esta manera lo que considera una decisión del club de no darle oportunidad a pesar de haber sido siempre impecable en los entrenamientos. Koeman fue quien más chance le dio. El neerlandés que en algún lugar del mundo sonreirá de ver el pago de una factura que, queriendo o sin querer, le dejó al club que le negó respaldo.