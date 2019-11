La bomba sobre el futuro de Messi: ¿le quedan solo dos años de fútbol?

Una auténtica bomba noticiosa es lo que ha publicado este martes la revista France Football, respecto del estelar Lionel Messi.



El mencionado medio asegura que la primicia proviene de una conversación entre Neymar y el astro argentino, respecto de la necesidad de que el primero saliera cuanto antes del PSG.



"Sólo juntos podemos volver a ganar la Champions. Quiero que vuelvas a Barcelona. En dos años yo me voy y vos te vas a quedar solo. Tomarás mi relevo", habrían sido las palabras que el argentino usó para convencer al brasileño de ir a fondo en la negociación.



Ese respaldo hizo que Neymar presionara a fondo para salir del equipo francés, que sin embargo le cerró la puerta una y otra vez, pues no queire resignar un solo euro de los 222 millones que pagaron por el díscolo brasileño, quien nunca correspondió en la cancha a su alto costo.





No es la primera vez que Messi deja en el aire su retiro, pues en el pasado, en una entrevista con el diario Marca de España, adelantó: "Uno mismo se da cuenta de hasta cuando puede seguir. Lo iré descubriendo con el paso del tiempo. Yo mismo seré el primero en decir hasta aquí llegué y no puedo más. O me siento bien para seguir".



Según France Football, Mbappé, quien se ha convertido en la persona más cercana a Neymar en PSG, le habría dicho, tras el fracaso de las negociaciones por su salida: “No te interesa irte”.