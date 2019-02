Barcelona ya piensa en cómo será su futuro sin Lionel Messi

Josep María Bartoméu fue claro con la prensa francesa, a la que habló a propósito del partido que el Barcelona jugará contra el Lyon por los octavos de final de la Champions. En una entrevista publicada por Le Figaro el directivo fue realista al reconocer que saben que Messi jugará algunos años más después del contrato que tiene con el club hasta el 2021, pero no aseguró que el argentino vaya a terminar su carrera en el club azulgrana.

"Ya pensamos en eso, pero es un futuro todavía lejano. Es un jugador joven, tiene 31 años, su rendimiento es muy bueno, juega cada vez mejor, no sé cómo lo hace", explicó Bartomeu en el diario francés.



"Cuando Messi deje de jugar con nosotros, nadie podrá sustituirlo. Es imposible. Detrás de Messi, no hay nadie, ni en el Barça ni en otra parte. El entrenador de entonces tendrá que pensar de qué forma jugará el equipo", agregó.



El presidente del Barcelona anunció que se han enfocado en tres países para buscar sus nuevos talentos: Brasil, Holanda y Francia. "Los grandes talentos salen de esos tres países", subraya.



Preguntado por Adrien Rabiot, el presidente del Barça responde que no ha habido ningún contacto con el centrocampista francés -en conflicto con su club, el París Saint Germain (PSG), del que se quiere ir-. "Si lo hubiera no se lo podría decir", asegura.