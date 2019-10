¿Es el peor Barcelona? El sorprendente dato del arranque de temporada

Barcelona es el nuevo líder de la Liga de España, luego de que este fin de semana aprovechara la derrota del Real Madrid contra Mallorca, para arrebatarle la punta del campeonato gracias a su victoria sobre el Éibar. Así, con 19 puntos mira a sus rivales desde la cima de la tabla de posiciones.

Es increíble para muchos que el Barça sea el nuevo puntero en España, después de su mal inicio de temporada en la Liga, en la que estuvo 15º, luego noveno, octavo, y así hasta llegar a la cima. Además, su irregular juego hacía parecer que no la iba a pasar bien esta campaña y que estaba lejos de pelear por ser primero.



Sin embargo, los dirigidos por Ernesto Valverde ya son líderes, a pesar de que muchos califican este Barcelona como el peor del último tiempo.



Aunque hay un dato sorprendente, que muchos no esperaban, y que lleva a pensar que tal vez no es el peor Barça. Hace un año, el cuadro azulgrana también era líder en la novena jornada, pero con 18 unidades y no con las 19 que tiene actualmente. Las cifras lo dicen: este no es el peor Barcelona.