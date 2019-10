¿Qué dicen los clubes sobre tener que jugar el clásico en Madrid?

La Liga pidió a la Federación Española de Fútbol que el Clásico que deben jugar este mes Barcelona y Real Madrid sea trasladado a la capital de España por el aumento de las protestas y la tensión política en Cataluña. El partido está agendado para el 26 de octubre en el estadio Camp Nou del Barcelona, pero La Liga busca cambiar el orden de los encuentros y que los catalanes sean locales en el segundo cruce, actualmente previsto para marzo del próximo año en Madrid.

El Real Madrid rechaza el posible cambio en el orden de los partidos y que el de la primera vuelta se dispute en el estadio Santiago Bernabéu. Fuentes del club indicaron que sería "adulterar la competición". De parte de los jugadores se supo que no tendrían problema alguno en acudir el sábado 26 a disputar el partido al Camp Nou.



El FC Barcelona, entretanto, no se ha pronunciado aún y quiere ganar tiempo. Hoy todo el club se encontraba en la antigua fábrica Damm de Barcelona celebrando la Bota de Oro que recibió Leo Messi.



Sí se asomó a los medios, el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Joan Soteras. Soteras, en radio Marca, mandó un mensaje rotundo. "La Federación Catalana de Fútbol no va a suspender ninguno de los 5.000 partidos que se juegan este fin de semana en Cataluña".

Justo después de recibir la RFEF la petición de LaLiga de cambiar el orden del los Clásicos FC Barcelona - Real Madrid, la Comisión Antiviolencia anunció que el encuentro "es de alto riesgo", algo habitual en este tipo de enfrentamientos.



Este martes, el Gobierno en funciones, se comprometió en un comunicado a garantizar la seguridad en Cataluña ante los actos violentos que se suceden desde hace tres días en las calles de Barcelona y otras ciudades y denunció que son acciones "coordinadas" para "romper la convivencia".



El FC Barcelona fue uno de los clubes que se pronunció el pasado día 14 después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia condenatoria a los líderes del "procés" por sedición, con penas de entre 13 y 9 años de cárcel. "Del mismo modo que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la cárcel no es la solución. La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político", afirmó el club.



Hace dos años, la junta directiva del conjunto azulgrana decidió que se jugase a puerta cerrada el partido ante la UD Las Palmas, de la séptima jornada de la Liga 2017-2018, que coincidió con el referéndum ilegal de independencia celebrado el 1 de octubre de 2017, por circunstancias de "excepcionalidad" y ante la negativa de LaLiga a decretar el aplazamiento.