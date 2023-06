Barcelona y Man. City, dos equipos con historia en el mercado de pases

Con la más que segura llegada de Ilkay Gundogan a Barcelona en los próximos días, Manchester City ha vuelto a dejar ir a otro jugador al club español que en los últimos años se ha visto reforzado por el cuadro inglés.



Sin embargo, los ingleses también han visto la llegada de varios jugadores del Barca y que se han convertido en referentes en el club con sede en Manchester.



Acá en FUTBOLRED repasamos los jugadores que han jugado en ambos clubes:

Sylvinho



El brasileño fue el primer traspaso entre Barcelona y Manchester City el cual ocurrió en verano de 2009, cuando el paulista cerró su etapa en el club culé tras cinco temporadas. A su llegada al City, el futbolista solo jugó 16 encuentros antes de retirarse del fútbol.



Yaya Touré



El volante de Costa de Marfil tuvo un gran nivel en Barcelona, pero fue opacado por un joven Sergio Busquets que tomó las riendas del mediocampo del club por lo que salió en búsqueda de un nuevo desafío.



Allí, el City actuó rápidamente y lo convenció con un pago previo de 30 millones. Touré sería clave en el ascenso del club y fue un fichaje que le dio un salto de calidad al equipo para conseguir aquella Premier League 2011/12.



Denis Suárez



El jugador español empezó su camino en el City tras ser fichado de la cantera del Celta de Vigo. Luego de tres temporadas en Inglaterra daría el salto a Barcelona y pese a que empezó en la filial, pudo jugar con el primer equipo donde no se pudo consolidar.



Claudio Bravo



Tras consolidarse en Barcelona, el City ya con Pep Guardiola, compra al arquero chileno por 18 millones de euros y pasa a ser el títular del club inglés. Sin embargo, con la llegada de Ederson, Bravo fue relegado a la banca y terminaría saliendo del equipo.



Eric García



El defensor nacido en la Masía fichó por Manchester City en la temporada 2018/19 y luego de dos temporadas regresó al club catalán como agente libre y en donde no se ha podido consolidar en la zaga del equipo dirigido por Xavi Hernández.



Sergio Agüero



La leyenda de Manchester City dejó el club en la temporada 2020/21 y fichó por Barcelona como un pedido expreso de Lionel Messi para quedarse en el club.



Sin embargo, Messi se iría al PSG y pese a todo siguió en el equipo hasta que una enfermedad cardiaca lo hizo retirarse del fútbol.



Ferrán Torres



Tal vez uno de los traspasos más costosos entre Barcelona y City. El español le costó al Barca unos 55 millones de euros y pese a que estuvo en la titular por un tiempo, Torres sería banqueado por Ousmane Dembélé.



Geovanni



El brasileño pasó por Barcelona entre la temporada 2001 y 2003 y más adelante en su carrera jugaría en el City donde solo estaría una campaña.



Nolito



El extremo español comenzó en la Masía y tuvo una excelente carrera allí, pero no tuvo oportunidades en el primer equipo de los azulgranas. Tras algunos pasos por Benfica, Granada y Celta de Vigo iría al City donde soló jugó una temporada.