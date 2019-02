Muchas emociones, pero ningún gol: Barcelona y Athletic empataron 0-0

Barcelona y Athletic de Bilbao empataron sin goles en un emocionante partido de la Liga de España. El conjunto catalán, de la mano de Lionel Messi, quien volvió de su lesión, atacó con sus líneas en el campo rival, pero no fue claro en el último toque. Por su lado, el equipo de Bilbao, llegaba con claridad al arco de Barcelona, pero Ter Stegen fue la figura del partido y mantuvo su arco en cero. Jeison Murillo estuvo en el banco de suplentes y

Lionel Messi volvió al once titular de Ernesto Valverde luego de recuperarse al 100% de sus molestias físicas, y se notó. Barcelona era más ofensivo y llegaba con facilidad al arco de su rival, pero el guardameta Íago Herrerín también tuvo una gran noche y no dejó que su arco se viera afectado por un gol del conjunto catalán.



Iñaki Williams era insistente y llegaba con claridad al pórtico de Ter Stegen, que no cedió y mantuvo en cero el resultado. El alemán fue gran figura, pero dejó en evidencia las falencias que tiene el equipo de Valverde en defensa, zona en la que no han podido consolidarse.



En defensa, el cuadro catalán contrató a Jeison Murillo, pero el colombiano no ha tenido casi minutos. El central fue suplente y no ingresó en el partido, esperando tener una nueva oportunidad el próximo sábado contra Valladolid, pues en esa semana, el martes, Barcelona juega Champions League frente al Lyon.