Barcelona venció 1-0 a Real Valladolid y dejó una mala imagen de local

Barcelona no tuvo una buena presentación este sábado, pero logró una nueva victoria que lo mantiene líder de la Liga de España. Un solitario gol de Lionel Messi le dio los tres puntos contra el Real Valladolid en el Camp Nou.

Le apostó Ernesto Valverde por un equipo con variantes en el ataque. Kevin Prince Boateng tomó el lugar de Luis Suárez en el tridente ofensivo, que se complementó con Lionel Messi y Dembélé. El centro del campo estuvo liderado por Busquets, pero las variantes estuvieron con la presencia de Aleñá y Vidal.

Sin fluidez en la medular, con Vidal y Aleñá muy imprecisos, los locales apenas asustaron a Masip en el primer tiempo. El exportero azulgrana fue casi un espectador más en los primeros 45 minutos. La línea de cinco defensas que planteó Sergio González incomodó al Barça. Consciente de que en las últimas fechas al líder le esta costando generar juego por las alas, el técnico del Valladolid taponó el juego interior azulgrana con el objetivo de robar balones y lanzar transiciones rápidas para el tridente ofensivo formado por Enes Ünal, Sergi Guardiola y Verde.



El Valladolid a punto estuvo de tomar ventaja. En un contraataque con superioridad el centro de Verde no conectó con Ünal. En el rechace el balón cayó a Piqué, quien inició otra contra que acabó con Míchel derribando al central catalán. Pese a las quejas de los jugadores del equipo blanquivioleta, el árbitro señaló el punto de los once metros. Messi, con un zurdazo raso y colocado al poste izquierdo, superó por poco la oposición de Masip (min.43) dando a su equipo una ventaja que, por juego y ocasiones, no mereció.

En la reanudación, el Valladolid no se amilanó y dio un paso adelante en busca del empate. Valiente apuesta la de Sergio González que, a punto, estuvo de tener premio con alguna transición rápida ejecutada sin contundencia. Pero el juego del Barça mejoró algo. Con más espacios y calma en la medular, el equipo azulgrana gozó también de más ocasiones.



El segundo lo evitó Masip con una mano acrobática a cañonazo de Messi desde el interior del área. El argentino tuvo una segunda opción con un disparo desde la frontal tras asistencia de Dembélé que pasó cerca de un poste. En el minuto 60, Valverde puso fin al debut en Liga de Prince Boateng. Entró en su lugar Suárez. En el primer mano a mano, Masip, el héroe del Valladolid, le ganó la partida.



Pese a las ocasiones, el Barça no conseguía controlar el partido con el balón y el duelo se convirtió en lo más parecido a un correcalles. En la anarquía, se multiplicaron las llegadas del Barcelona, pero ni Aleñá, en una contra, ni Suárez, en un remate que parecía franco a centro de Messi, ni Sergi Roberto acertaron.



El Valladolid no le perdía la cara al partido y, pese a la lesión de Toni Villa, que apenas jugó seis minutos, mantuvo viva la llama del partido. Messi tuvo la sentencia en el 85 con otro penalti claro de Kiko Olivas a Coutinho. El argentino repitió el mismo lanzamiento del primer gol y, esta vez, el arquero de Sabadell evitó el segundo. El portero del Valladolid salvó otro mano a mano a Suárez en el tiempo añadido. Su brillante actuación, sin embargo, no le bastó a su equipo para empatar ante un Barcelona que afronta con dudas el tramo decisivo de la temporada.



Síntesis



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Aleñá (Rakitic, min.76), Arturo Vidal; Dembélé (Coutinho, min.70), Prince Boateng (Luis Suárez, min.60) y Messi.



Valladolid: Masip; Antoñito, Joaquín, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Anuar, Míchel, Verde (Toni Villa, min.66; Plaza, min.76); Enes Ünal (Keko Gontan, min.78) y Sergi Guardiola.



Gol: 1-0, min.43: Messi, de penalti.