¿Estará para el clásico? Así avanza la recuperación de Eden Hazard

La presencia de Eden Hazard en el clásico del fútbol español, un duelo entre Real Madrid y Barcelona que todavía no ha disputado, no está descartada para el belga según informó su técnico, Carlo Ancelotti, que desveló que sufre una sobrecarga muscular y "no tiene lesión muscular".

Hazard se dañó en las semifinales de la Liga de Naciones con Bélgica, pagando el esfuerzo en la recta final del partido ante Francia. No participó en el último encuentro de su selección en la competición y causa baja en el encuentro del Real Madrid en la Liga de Campeones.



"El que más cansado está de pequeños problemas es Hazard. Está trabajando en esto, no tiene lesión muscular, es una sobrecarga que le impide estar disponible en este partido pero lo estará ante el Barcelona u Osasuna", manifestó en rueda de prensa. Ancelotti no confirmó la titularidad de Ferland Mendy ante el Shakhtar, pero sí que está en condiciones de reaparecer después de superar una lesión de tibia que se ha prolongado cinco meses. No juega desde mayo, en el día de la eliminación ante el Chelsea de la última edición de la 'Champions'.



"Mendy ha recuperado bien, está disponible. No sé si será titular o entrará en el partido pero lo importante para nosotros es que hemos tenido problemas en el lateral izquierdo, donde solo teníamos a Miguel que ha jugado algún partido y lo ha hecho bien, pero es mucho mejor para nosotros recuperar a los dos laterales izquierdos", reconoció.



