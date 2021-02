Una victoria redonda muy necesaria: FC Barcelona castiga al Elche

No podía ser de otra manera: la recuperación del FC Barcelona en LaLiga vino de la mano de Lionel Messi, el capitán, el primer llamado en momentos de crisis.

El equipo de Koeman pasó por encima del Elche, lo goleó 3-0, con doblete de Messi, y se afirmó de nuevo en la pelea por el título doméstico, un bálsamo necesario tras los últimos pasos en falso contra Cádiz y PSG.



Aunque no era para nada lo que se esperaba: en la primera acción de gol del juego Boyé definía a la luna con Ter Stegen vencido y el arco a disposición. ¡Habían pasado solo 4 minutos y tendría que estar ganando Elche en el Camp Nou! ¡Lo que le iba a pesar ese desperdicio!



El colombiano Johan Mojica sufría primero contra Braithwaite y por poco lo castigaban, pero corregía con lujo a los 17 cuando corrió perfecto sobre Messi para cerrarle y sacarle la pelota a tiempo, antes de que soltara el remate. ¡Se lujo el colombiano!



A los 19 el que se exigió a lo grande fue Badía contra Trincao, quien remató impecable pero lo superó por mucho el hombre del Elche en el mano a mano.



Falló De Jong el tremendo centro que le puso Messi en un tiro libre porque de nuevo el arquero fue figurón y sobre el final de nuevo Badía se colgaba de la pelota en otro centro envenenado.



Ya no quiso sufrir más el local a los 47, cuando se apoyó Messi en Braithwaite y la pared se la devolvió de taco el danés para ponerlo frente al portero, quien ya no podría hacer nada para evitar el 1-0.



Fue meter uno y ya no pararía el dueño del Camp Nou: a los 68 se inventó una jugada el capitán, ahora en asocio con De Jong, y se metió hasta las barbas del portero para esperar a su reacción y al final definirle arriba. Lindo gol, con sello del argentino.



A los 73 redondeaba la cuenta Messi, cuando vio a Braithwaite y le sirvió el pase, que él tomó luego sirvió de cabeza a la entrada de Jordi Alba, quien celebró el 3-0.



La buena noticia es que LaLiga se apretó: Atlético es líder con 55, pero Real Madrid le sigue con 52 y Barcelona se reactiva con 50. Puede ser un nuevo comienzo...