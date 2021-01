Messi y Griezmann guían al Barcelona a una nueva victoria en La Liga

Barcelona recuperó su buen fútbol y logró una nueva victoria en el Camp Nou. El cuadro de Ronald Koeman derrotó 2-1 a Athletic Club y se acercó al líder de la competencia, Atlético de Madrid.

En un primer tiempo intenso, el equipo catalán fue superior a los de Marcelino García y con una joya de Lionel Messi logró irse a los vestidores. El argentino, en el minuto 20, transformó una falta que le hicieron cerca del área en un golazo de tiro libre, su disparo fue con dirección al ángulo, imposible de atajar para Unai Simon y su defensa.



Con Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic y Antoine Griezmann desde el inicio, del cuadro blaugrana manejó el partido a su gusto, dominó y creó opciones, pero no tuvo efectividad y se fue con la mínima ventaja al entretiempo.



Sin embargo, en la segunda mitad, cuando parecía que se venía el segundo gol del Barcelona tras una espectacular jugada individual de Lionel Messi, Athletic Club Bilbao, sin buscarlo y merecerlo, se encontró con el tanto del empate.



En una jugada de contra, Raúl García metió un centro desde costado derecho, con tal fortuna, que, en el segundo palo, Jordi Alba cerró mal y con su pierna derecha terminó metiendo el balón en propia puerta. El lateral izquierdo reclamó un empujón de De Marcos, quien estaba detrás suyo, pero ni el VAR, ni el colegiado, vieron la jugada como una infracción.



Barcelona respondió y, en el minuto 58, estuvo cerca de anotar el tanto de la ventaja. Griezmann, recostado en el sector izquierdo, centró con clase a la cabeza de Pjanic, quien atacó el balón y con potencia cabeceó con dirección a la red. No obstante, Unai Simon fue mejor y con una gran atajada envió el balón al tiro de esquina.



El Bilbao, en las pocas oportunidades que creó, sobre el minuto 72, encendió las alarmas de Marc-André Ter Stegen. Una buena jugada le dio la oportunidad a Alex Berenguer de estar cerca del arco rival. Su remate impactó en un costado de la red.



Finalmente, luego de adueñarse del balón, en el minuto 75, Barcelona encontró el anhelado tanto de la ventaja. En una gran acción colectiva, Dembélé filtró un pase en profundidad para Óscar Mingueza, quien se desprendió en velocidad por el carril derecho y, con gran precisión, asistió a Griezmann para el segundo gol del partido.



Con el 2-1 a favor, Koeman pateó el tablero y cambió su esquema. Sacó al francés, autor del segundo gol, para meter a Clément Lenglet y formar una defensa con cinco defensores, algo inusual en Barcelona, pero que terminó siendo efectivo, ya que contuvo la carga del Bilbao, que se acordó de atacar en el final del partido.



Con la victoria, el equipo culé no solo recuperó un buen nivel de fútbol, sino que también quedó en la segunda posición de La Liga, al sumar 40 puntos en 20 partidos jugados. Atlético de Madrid es líder con 50 puntos y 19 juegos.