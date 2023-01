Barcelona y una estadística impresionante: ¿Por qué se ilusionan?

El empate sin goles del Real Madrid vs Real Sociedad y la victoria por la mínima diferencia en su visita a Girona con un gol de Pedri en su partido número 100 como jugador profesional, deja al Barcelona muy bien posicionado con 47 unidades para buscar el título en LaLiga. Con Xavi Hernández, poco a poco se están encaminando y se pueden ilusionar con el anhelo de ganarle a su rival por la lucha por la gloria en el torneo español.



La victoria del Barcelona al Girona y el empate del Real Madrid contra la Real Sociedad, dejan muy bien parados a los culés sacándole cinco unidades a su acérrimo rival, y como si fuera poco, también le permite a Xavi Hernández y a sus dirigidos ganarse la confianza de poder revertir la temporada, eliminados en la Champions League y luchando en Copa del Rey, y UEL.

Ya son cinco puntos de diferencia que le sacan al Real Madrid que no pudo pasar del empate sin goles ante la Real Sociedad. Sin embargo, lo que más emociona no son solo la ventaja que tienen en estos momentos, sino que quedaron campeones honoríficos del invierno, un galardón que reconoce LaLiga para el esfuerzo y el gran inicio de temporada. Este escenario no se daba desde la temporada 2019/20, pero en aquella temporada, el campeón fue el cuadro blanco finalmente.



Claro, ganar la primera vuelta no dice absolutamente nada. Sin duda alguna, marca el buen semblante que tiene el Barcelona, pero como si fuera poco, son más ocasiones en las que el conjunto culé ha logrado quedarse con el título en sus manos cuando queda campeón en las primeras 18 jornadas, pese a que ya van en la 19, pues el cuadro catalán tiene un partido menos que cumplirá el miércoles primero de febrero contra el Real Betis Balompié. Real Madrid también tiene que enfrentar al Valencia para cumplir la agenda, pero ya es oficial el reconocimiento honorífico para los dirigidos por Xavi Hernández.

Con el Barcelona campeón de la primera vuelta, tendrá que lograr lo mismo, pero vale la pena ver cómo le ha ido en el Siglo XXI con este panorama, y la realidad es que, más allá de los cinco puntos de ventaja, la historia los ayuda demasiado. En 12 ocasiones en las que se ha llevado el título en invierno, sin contar esta, ha logrado quedarse con la cima en nueve ocasiones, y solo ha perdido tres, justamente con sus habituales competidores, dos con el Real Madrid, una con el Atlético de Madrid. A continuación, en negrilla se señalan las veces que los culés han logrado quedarse con el título desde el 2000, hasta la fecha, con la incógnita de lo que pueda ocurrir en 2023.



De acuerdo con Mundo Deportivo, estos son todos los campeones invernales y al lado, el campeón final:



2000-01 Real Madrid - Real Madrid

2001-02 Real Madrid - Valencia

2002-03 Real Sociedad - Real Madrid

2003-04 Valencia - Valencia

2004-05 Barcelona - Barcelona

2005-06 Barcelona - Barcelona

2006-07 Barcelona - Real Madrid

2007-08 Real Madrid - Real Madrid

2008-09 Barcelona - Barcelona

2009-10 Barcelona - Barcelona

2010-11 Barcelona - Barcelona

2011-12 Real Madrid - Real Madrid

2012-13 Barcelona - Barcelona

2013-14 Barcelona - Atlético de Madrid

2014-15 Real Madrid - Barcelona

2015-16 Barcelona - Barcelona

2016-17 Real Madrid - Real Madrid

2017-18 Barcelona - Barcelona

2018-19 Barcelona - Barcelona

2019-20 Barcelona - Real Madrid

2020-21 Atlético de Madrid - Atlético de Madrid

2021-22 Real Madrid - Real Madrid

2022-23 Barcelona - ???