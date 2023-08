Lewandowski y el cambio ideal en Barcelona: ‘Una nueva forma de vivir’

Robert Lewandowski no esconde su alegría de haber cambiado el Bayern de Múnich por el FC Barcelona, y asegura que en la ciudad del Mediterráneo ha encontrado una nueva forma de vivir y nuevos retos deportivos.



"He descubierto una nueva forma de vivir y es lo que quería", explica el delantero centro en una entrevista con la revista del diario L'Equipe tras volver de sus vacaciones.

"Me encanta mi vida. No sufro ningún tipo de fatiga mental o física", asegura el internacional polaco, que añade que, incluso en días difíciles tras una derrota, "cuando veo el gran sol sobre Barcelona al abrir los ojos... voy al entrenamiento con muchas ganas". A punto de cumplir los 35 años, Lewandowski asegura que mantiene un estilo de vida muy sano y en vacaciones apenas sube de peso. "Las hamburguesas no me tientan".



Explica que dejó el Bayern tras ocho temporadas porque "había logrado todo lo que quería, había batido récords, había ganado muchas cosas", y buscaba "cambiar de modo de vida, de país, de lengua, conocer a gente nueva. Siempre había soñado con jugar en España y era el buen momento".



Y aunque reconoce que el cambio era inquietante, afirma que Barcelona ha llenado las expectativas de la familia. Así, señala que disfrutan de lo paseos en bici o a pie, los deportes acuáticos o los entrenamientos en la playa.



También confiesa su amor por la comida local, "realmente buena, con mucho pescado y además la paella, ¡de marisco por favor!", y se permite hablar un poco en español con el entrevistador, para añadir que pueden continuar el intercambio en ese lengua. Futbolísticamente, "Lewy" no esconde su predilección por Pedri, el joven centrocampista internacional español del Barcelona.



"Me encantan los jugadores que comprenden el fútbol. Él ve las cosas, es fácil. Es el lenguaje corporal, la anticipación. Hemos encontrado un 'feeling" a pesar de tener una sensibilidad diferente", explica. Y añade que el proceso de conexión con sus compañeros no ha terminado, un aspecto en el que "hay un potencial enorme en el Barcelona".



"Aunque la primera temporada ha sido muy buena (título de liga), sé que lo podemos hacer mejor, especialmente en la Liga de Campeones", en la que el FC Barcelona cayó en fase de grupos por segundo año consecutivo.



EFE