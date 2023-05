¿Barcelona debió evitar celebración? Les apuntan por faltar al acuerdo

El expresidente del Espanyol Joan Collet calificó este lunes de "provocación" la celebración del título de LaLiga Santander que los jugadores del Barcelona hicieron sobre el césped del RCDE Stadium, tras ganar el derbi (2-4).



"Creo que fue una provocación. Por todo lo que se había acordado y por todo lo que pasó. Lo reconoció el propio Xavi, que probablemente no lo tendrían que haber hecho", afirmó Collet en el programa 'El món' de RAC1.



Al final del derbi, la plantilla azulgrana y su cuerpo técnico celebraron con una rueda en el centro del campo la conquista del título, un festejo que se interrumpió después de que decenas de seguidores blanquiazules saltaran al terreno de juego.



Gracias a la ayuda de los Mossos d'Esquadra y de la seguridad privada del estadio, los jugadores del Barça ganaron el túnel de vestuarios sin comprometer su integridad física.



Sin embargo, "en el contexto" en el que se disputó el derbi, "con un equipo que se está jugando el descenso y tiene pie y medio en Segunda División", Collet cree que la celebración se tenía que haber evitado.



"Cuando se acaba el partido y los jugadores se abrazan, sale toda la gente del banquillo... entonces nadie dijo nada. Se había llegado a un acuerdo de club. La segunda parte (de la celebración) sí que fue una provocación, reconocida por ellos mismos, y nosotros caímos. ¿A qué viene hacer la rueda? Fue una provocación", insistió.



Además, Joan Collet apuntó que el Barcelona no hizo caso de los Mossos d'Esquadra que, según él, "fueron los primeros" en pedirles que no celebraran el título de aquella manera.



"Si los Mossos te dicen que no pases por una calle, porque te pueden robar, y al final te roban, naturalmente se ha de culpabilizar al agresor, pero ya no tendrías que haber pasado", concluyó el expresidente de la entidad blanquiazul.



EFE