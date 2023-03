Barcelona se juega el título en el clásico: Real Madrid busca frenarlo

El Spotify Camp Nou será el escenario de un clásico con tintes decisivos en el pulso por la conquista de LaLiga Santander y decidirá si se prolonga el pulso o queda visto para la sentencia en favor del Barcelona, líder de la competición con nueve puntos de ventaja ante un Real Madrid que ansía un triunfo para avivar el campeonato.



Después de la sufrida victoria en San Mamés (0-1), los locales afrontan el duelo con una cómoda renta de nueve puntos de ventaja con respecto al cuadro blanco, que solo piensa en la victoria para situarse a seis puntos y alimentar el sueño de la remontada.

Con el ambiente enrarecido por el ruido provocado por la judicialización del 'caso Negreira', pero sin la presión de otras ocasiones, los de Xavi Hernández, que jugará su primer clásico en el feudo azulgrana siendo entrenador, se han acostumbrado a ganar al eterno rival este 2023.



Dos clásicos se han disputado este año y se han saldado con sendas victorias azulgranas. La primera en una exhibición futbolística en la final de la Supercopa de España (1-3), y la segunda en un ejercicio formidable de supervivencia (0-1) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.



En el tercer episodio de 2023 entre azulgranas y blancos -el cuarto del curso-, el líder de LaLiga llega con el depósito de gasolina algo vacío.



La ausencia de Pedro González 'Pedri', su faro en la medular, ha dejado al Barça sin luz en la sala de máquinas. Todo apuntaba a que el canario entraría en la convocatoria, pero acabó con malas sensaciones el penúltimo entrenamiento.



El cuerpo técnico del equipo azulgrana no quiere correr riesgos con uno de sus puntales, que hace un mes sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho. Sin el centrocampista de Tegueste en el verde y una versión terrenal de Robert Lewandowski, el Barça se ha hecho fuerte atrás.



Con la mejor versión de Ter Stegen bajo palos, los pupilos de Xavi solo han encajado ocho goles en 25 jornadas y se han abonado a sumar victorias por la mínima. Si Ter Stegen brilla en la portería, Ronald Araujo se ha erigido en el capataz indiscutible de la zaga.



El uruguayo, que regresa a la convocatoria tras perderse el partido en San Mamés por sanción, será uno de los protagonistas del encuentro. Xavi ha convertido al internacional 'charrúa', que salvo sorpresa volverá a ocupar el lateral derecho, en el mejor antídoto para frenar el desequilibrio de Vinicius Júnior.



Las tres últimas victorias del Barça en un clásico han coincidido con Araujo siendo la sombra del extremo brasileño. Con las bajas confirmadas de 'Pedri' y Ousmane Dembélé, solo falta saber si Xavi apuesta por jugar con cuatro centrocampistas, con Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Gavi, ocupando la punta izquierda, o si se atreve a jugar con tres puntas.



Al Real Madrid no le queda otra que responder con un triunfo a la obligación. Víctima de sus propios errores, con dos derrotas y tres empates en lo que va de año, y de la regularidad de su eterno rival, debe extender la racha de triunfos en el Camp Nou en Liga para devolver la emoción a la pelea por el título y no verla sentenciada con más de dos meses aún de calendario.



Salió victorioso de sus dos últimas visitas ligueras en el Camp Nou y debe olvidar la falta de hambre mostrada en el clásico de la Supercopa de España y la impotencia sentida en el último duelo, en Copa del Rey, cuando fue incapaz de hacer un gol a un Barcelona con bajas de máxima importancia.



Es su reto, convertir en terrenal a un portero como Ter Stegen que pone la firma a un registro de otro planeta. Haata 19 porterías a cero en 25 jornadas y un solo tanto encajado en el Camp Nou.



Un desafío para Karim Benzema, que llega a tiempo para jugar tras superar un golpe sufrido ante el Liverpool, en un encuentro en el que pese a marcar el tanto del triunfo se le vio falto de finura física para ser decisivo, y, como no, para el gran referente madridista, Vinícius, que encara un nuevo pulso con Araujo con ganas de liberarse de las ataduras del marcaje y ser decisivo.



Para ello Ancelotti tiene un plan, movilidad de sus tres jugadores de ataque y un planteamiento ofensivo. Eso hace dudar sobre la presencia en el tridente de Fede Valverde y da opciones a la entrada de Rodrygo Goes. Aunque retrasar al uruguayo al centro del campo provocaría la duda a 'Carletto' de tener que prescindir a uno de sus pilares, Luka Modric o Toni Kroos, a los que calificó como "los mejores centrocampistas del mundo" en la víspera.



Con mayor desgaste físico que su rival, por la disputa de la Liga de Campeones, la idea de repetir equipo de Ancelotti sobrevuela pero se antoja insostenible. Aunque todo apunta a que repetirá defensa. Por la baja de David Alaba y por el mejor tono físico de Nacho Fernández que un recién recuperado Ferland Mendy para el lateral izquierdo.



En la medular Eduardo Camavinga dejaría su sitio a Aurélien Tchouaméni que fue suplente en la Champions y está en plenitud para mostrar poderío en una demarcación clave en las coberturas de un Real Madrid que saldrá a por goles y a cumplir el objetivo de extender la vida de LaLiga.



Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Modric O Fede Valverde; Rodrygo, Vinícius, Benzema.



Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Estadio: Spotify Camp Nou

Hora: 3:00 pm (Hora colombiana)





EFE