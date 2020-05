'90% de los árbitros son del Madrid y el otro 10% son del Barcelona'

Eduardo Iturralde es uno de los árbitros más reconocidos en España, el excolegiado de La Liga y ahora panelista del programa ‘El larguero' de la cadena Ser, está nuevamente en el centro de la polémica tras ser preguntado sobre cuántos árbitros eran del Real Madrid y cuantos eran del Barcelona, a lo que respondió: "90 - 10".

"¿De tu experiencia como profesional, si tuvieras que poner un porcentaje: cuantos árbitros son o han sido del Madrid y cuantos del Barcelona? ¿80%-20%?...90%-10%" afirmó el exréferi español, quien en oportunidades anteriores declaró al diario ‘Mundo Deportivo' : “Los árbitros del fútbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo".

"Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así. Y entonces los árbitros vienen de ahí, y la mayoría son del Real Madrid”, precisó Iturralde, quien aseguró que su opinión no va ligada directamente al desempeño de los árbitros cuando le pitan a alguno de estos dos equipos.



Esta nueva polémica se suma a la controversia que hay en España con respecto a una serie de ayudas que ha recibido el Real Madrid por parte de los colegiados en diferentes partidos de las temporadas pasadas.