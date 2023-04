El sol no brilló para Barcelona: Rayo Vallecano lo derrotó en Liga

Rayo Vallecano, sin el lesionado Falcao García, superó 2-1 al FC Barcelona en Vallecas. Álvaro García y Fran García fueron los autores de los goles ante un líder que no brilló y que dejó mucha decepción en su entrenador.



Al final, Xavi Hernández se marchó con la amargura por no poder sacar más ventaja camino al título de LaLiga. Barcelona no pudo aprovechar la caída del Real Madrid ante el Girona para sacar más diferencia en la punta. Se quedó con 76 puntos, con 11 de diferencia sobre su perseguidor.

Vea los goles de Rayo Vallecano 2-1 FC Barcelona en Liga de España: