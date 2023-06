Barcelona quiere sí o sí una estrella: buscan a uno del City

Barcelona no logró que Lionel Messi regresara al equipo donde es ídolo y ahora, las directivas del club no se quedarán con las ganas de tener una estrella para la próxima temporada, por lo que ya trabajan en su próximo objetivo.

Resulta que ahora los culés están empezando gestiones para seducir al alemán Ilkay Gündogan, futbolista que juega en el Manchester City y que termina su temporada con los ingleses en la final de la Champions League contra Inter.



De acuerdo a información de medios españoles, Barcelona ya tiene un acuerdo verbal con Gündogan, quien llegaría como agente libre por tres temporadas, pero aún no hay una oferta formal en cuanto a temas económicos.



Al parecer el fichaje del alemán estaría bien encaminado y al no fichar a Messi, el Barcelona tiene una propuesta económica terrenal y que no que no compromete sus arcas, por lo que solo faltaría a que el volante termine temporada con el Manchester City y empiecen a negociar en el próximo mercado de fichajes.



Por ahora, hay que esperar si finalmente los catalanes logran dicho fichaje estrella que sería un boom en el mercado tras el buen momento del Gündogan en el City durante la temporada.