UEFA no castiga al Barcelona: los culés podrán jugar la Champions

Barcelona, vigente campeón de Liga de España, estaba a la espera de que la UEFA tomará decisiones finales sobre el ‘Caso Negreira’ y luego de analizar bien el tema, el máximo organismo del fútbol europeo terminó comunicando que la investigación terminó y el club azulgrana no será sancionado, por lo que podrá jugar la Champions League 2023/24.

La UEFA estaba analizando lo que era una posible violación del marco legal, pero al parecer no encontró irregularidades y no tuvo cómo encontrar culpable al club culé.



Sin embargo, dentro del informe de los inspectores que dieron el fallo, detallan que el Comité de Apelación tendrá la potestad en días para dar una decisión final sobre este resultado.



Pese a ello, el club culé cree que no pasará nada raro en los próximos días y tendrán como resultado favorable, la confirmación de poder disputar sin problemas la Champions League.



Barcelona quiere volver a ser protagonista en una Champions League y tras su último título en 2015, los azulgranas quieren volver a ser protagonistas de la mano del técnico Xavi Hernández.