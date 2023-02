Barcelona no alcanzó a cerrar un fichaje en el mercado: ¿Qué pasó?

El mercado de fichajes culminó en Europa, y ajenos a su historia, el Real Madrid y el Barcelona priorizaron en pactar renovaciones, blindando jugadores para ahorrar un poco de dinero para lo que será la temporada 2023/24 que se avecina. Los culés superan a los merengues en la tabla de posiciones sacándoles ocho unidades, y pese a ello, y al Mundial de Qatar, los blancos no se movieron, ni tampoco los azulgranas.



El Real Madrid prioriza lo que será su futuro con jugadores de mucha progresión, y aunque sonaron rutilantes nombres como Jude Bellingham, el inglés se quedó en el Borussia Dortmund. Un panorama similar para el Barcelona que renovó a Ronald Araújo y a Marcos Alonso, pero no fichó en el mercado. Fueron más las bajas sufridas que las altas.

Si se hablan de altas para el FC Barcelona, los azulgranas simplemente blindaron a Ronald Araújo y a Marcos Alonso, pero no pudieron definir las continuidades de Memphis Depay que salió al Atlético de Madrid, ni la de Héctor Bellerín al Sporting de Lisboa. Sumado también al retiro de Gerard Piqué a finales del 2022. Sonó el nombre de Sofyan Amrabat y también el de Azzedine Ounahi, pero los marroquíes tomaron otros caminos. Amrabat seguirá en la Fiorentina, mientras que Ounahi, la revelación mundialista firmó con el Olympique de Marsella.



Aunque fue poco lo que se movió el Barcelona, tardó para cerrar un fichaje así como en la anterior ventana que sobre la hora alcanzaron a firmar a Marcos Alonso y Héctor Bellerín días después del cierre del mercado. Los culés pusieron sus ojos en el lateral derecho mexicano, Julián Araújo, un plan a futuro, pues era la prioridad para un director técnico de México como Rafa Márquez, estratega del Barcelona B.

Aunque Julián Araújo iba a ser el fichaje del Barcelona para el futuro, el lateral del LA Galaxy que tenía todo para llegar al Camp Nou, no fue posible por escasos segundos que lo separaron de ser oficialmente jugador del conjunto culé. Se espera que tomen cartas en el asunto con la FIFA para lograr su fichaje, uno que ya estaba más que hecho.



Mateu Alemany, director deportivo del FC Barcelona, precisó el por qué no alcanzaron a cerrar el fichaje de Julián Araújo del LA Galaxy, "no llegamos a tiempo por un error informático, parece que se cayeron los sistemas y por sólo 18 segundo tenemos que esperar para ver qué decide la FIFA, pero ha habido un poco de confusión con su destino, que sería el filial", Araújo era prioridad para el Barcelona B y un plan serio a futuro con el primer equipo.