El Sebastián Villa del Barcelona: figura se niega a salir por dinero

Se mueve el mercado de fichajes en territorio europeo. El Barcelona ha buscado hacer caja comprando lo más barato posible y vendiendo lo mayor cantidad de elementos. Medidas extremas para situaciones extremas.



El último gran negocio que espera cerrar la entidad blaugrana es Martin Braithwaite, delantero danés que llegó de emergencia y poco a poco se fue ganando un espacio pequeño en la plantilla. Entrega y sacrificio total.

Con la llegada de Sergio Agüero y Memphis Depay, las posibilidades de que Braithwaite tenga minutos son prácticamente nulas. La primera gran muestra de ello ocurrió cuando medios españoles informaron que el ‘Kun’ sería nuevo propietario del dorsal 9.



Así pues, la puerta de salida para el ex-Leganés está prácticamente decidida. El diario ‘Sport’ confirmó que hay un acuerdo entre Barcelona y West Ham por el delantero de 30 años. Tan solo falta un “pequeño” detalle para el OK.



Resulta que Braithwaite se ha declarado en una especie de rebeldía porque, según su parecer, todavía puede seguir mostrando su talento en territorio catalán. Es más su representante mencionó hace unos días que “desde el primer día, hasta ahora, ha superado las expectativas en cuanto a tiempo de juego y bienestar. Seguirá, está muy contento en el Barça”.

​

Con el deseo de querer permanecer a toda costa, el único argumento que le queda a los dos clubes es el dinero. La transferencia sería por 15 millones de euros, para nada baja, pero el salario sería lo que toca elevar.



“A día de hoy, Braithwaite se resiste a dar el 'sí, quiero' al club inglés ya que no está satisfecho con la ficha anual que le ofrecen los 'hammers'. Si estos mejoran su propuesta económica al jugador, el acuerdo quedará prácticamente sellado”, reporta ‘Sport’.



Claro está que los culés cuentan con un Plan B. De no darse el negocio con los londinenses, buscarán otro postor. Bien es cierto que al danés no le faltan pretendientes.