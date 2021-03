Joan Laporta, nuevo presidente del Barcelona, visitó al primer equipo

Después de ser elegido el domingo como nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta visitó este lunes muy temprano el campo de entrenamiento para dialogar con los entrenadores y plantillas, tanto del equipo masculino como femenino. Laporta ya había presidido el club, cuando fue elegido en 2003.

Nacido en Barcelona el 29 de junio de 1962, padre de tres hijos, Joan Laporta es Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Máster en Derecho de Sociedades y Perito Fiscal. Fue elegido presidente del FC Barcelona tras ganar las elecciones celebradas en junio de 2003 , y en el verano de 2006 fue reelegido presidente del club.



Durante los siete años de su presidencia, el primer equipo logró dos Champions League, cuatro campeonatos de Liga, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Supercopas de España y tres Copas de España.



Cabe destacar que su elección fue histórica. Terminó como el segundo candidato más votado de la historia con un total de 30.184 votos, un 54,38%.



Messi, un tema que no puede faltar



Laporta dijo que Lionel Messi, quien finaliza su contrato con el club azulgrana a finales de temporada, lo felicitó por su éxito electoral y comentó que con su victoria "Messi también ha ganado" por lo que "pronto" tendrán "una conversación tranquila". Así lo comentó Laporta en sendas entrevistas radiofónicas en 'Catalunya Ràdio' y 'RAC1'.



Para el nuevo presidente del Barcelona, que vuelve a dirigir el club once años después, uno de los grandes momentos de la jornada electoral se produjo cuando Leo Messi acudió a votar al Camp Nou junto con su hijo Thiago. "La foto de Messi fue la mejor imagen de la jornada. Es una prueba más de que ama al Barça y puede tener el significado de que quiere continuar y que está deseando que se le haga una propuesta", aventuró el presidente electo.



El nuevo dirigente azulgrana aseguró que "es normal que los amigos se feliciten", pero aclaró que aún no han hablado personalmente.



"Con él no necesito mensajeros. Le haremos una propuesta económica y deportiva, con tranquilidad y cuando sea el momento", argumentó.



Laporta explicó que también recibió mensajes de felicitación de otros pesos pesados de la plantilla, como Gerard Piqué y Jordi Alba, y comentó que espera reunirse con el equipo y con el entrenador, Ronald Koeman, antes del partido de Champions del miércoles con el París Saint Germain.