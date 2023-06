Barcelona se arriesga con Gündogan y lo inscribirá sin ficharlo

Después de lograr la Champions League y un histórico triplete, el conjunto inglés estaría ya cocinando salidas de cara a la próxima temporada, pues hay unos que por falta de continuidad no seguirán, pero también hay otros que buscan otros aires luego de esta etapa ganadora.





Uno de los que está buscando no seguir en el City es el alemán İlkay Gündogan, quien estaría dispuesto a dejar el club inglés por fichar por Barcelona, quien le estaría ofreciendo algo parecido en el contrato que le tiene los ciudadanos al talentoso volante.



Pese a que aún no se ha cerrado el fichaje de Gündogan, Barcelona se arriesgó y ya lo inscribió. Según revela diario Sport de España, el alemán tendrá tres años de contrato que pedía y los culés lo inscribirán ante LaLiga y no tendría inconvenientes por el hecho que lo harán por medio de avales.





Por ahora, el alemán sigue vinculado al Manchester City, pero su salida parece acercarse más y lo cierto es que Barcelona va con todo para asegurarse a la estrella de cara a la próxima temporada.