¿Incómoda pregunta? Koeman responde sobre renovación de Leo Messi

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este lunes que "tanto el club, como el 'presi' (Joan Laporta)" y como él están "con muchísimas ganas de afrontar la próxima temporada" y que "ojalá sea con público". ¿Y sobre Leo Messi?

Koeman, que los últimos días ha estado siguiendo en directo la Eurocopa, aterrizó en Barcelona con un semblante más relajado, toda vez que ya sabe que seguirá el próximo curso comandando la nave azulgrana.



"Es verdad que ha sido una semana o diez días un poco incómodos por ambas partes", admitió el técnico neerlandés, que ha llegado a un entente con Laporta después de "reuniones importantes" y, según él, ya "no hay problemas" entre ambos.



Preguntado por la renovación de Leo Messi, el entrenador del conjunto azulgrana aún no quiso darla por hecha: "De Messi no sé nada. El club está intentando llegar a un acuerdo, porque para el futuro del Barça es muy importante".



Por otra parte, Koeman valoró el fichaje de su compatriota Memphis Depay, uno de los refuerzos que él mismo pidió "y que es un buen fichaje, como el Kun Agüero y Eric García".