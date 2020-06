¿Los benefició la cuarentena? Postura de Ter Stegen en Barcelona

El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, dijo en declaraciones al canal digital DAZN que él sus compañeros están ahora físicamente y mentalmente mejor que antes del parón forzado por la pandemia del coronavirus.

"Creo que físicamente nunca habíamos estado en tan buen nivel como ahora. Estoy convencido de que física y mentalmente estamos mejor que antes", afirmó el meta.



Ter Stegen dijo que es raro que se pueda tener una preparación tan larga como la que ha forzado el parón y eso fortalece al Barcelona, aunque también puede ayudar a otros equipos. Ter Stegen sugirió que la situación con los partidos a puerta cerrada puede terminar favoreciendo al Barcelona.



"Ahora no se trata de dónde juegas ni de presiones externas, sino de calidad futbolística", explicó el meta. Interrogado acerca de en qué momento se dio cuenta que tenía mejor juego con los pies en comparación con otros muchos porteros, Ter Stegen dijo que él no creía que se tratara de una habilidad en el manejo del balón, sino de "tomar las decisiones adecuadas en los momentos adecuados". "En ese sentido creo que desde que estoy aquí he mejorado mi juego y lo he adaptado a lo que necesita el equipo", indicó.