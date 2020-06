Las palabras y autocrítica de Setién tras victoria de Barcelona

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, reconoció que su equipo no estuvo fino con el balón en la victoria contra el equipo madrileño Leganés (2-0) y que, por ello, le costó "más" superar a su rival.



"Nos ha faltado superar a un equipo que se encierra muy bien y, cuando no estás fino con el balón, cuesta más", explicó en declaraciones a Movistar LaLiga. En este sentido, elogió el técnico cántabro el partido de su rival -"sabía que el partido iba a ser complicado", dijo- y subrayó que, incluso con el primer gol de Ansu Fati, les costó crear ocasiones.

"Hemos conseguido el gol y nos ha costado llegar. No era fácil encontrar los espacios porque juntaban mucho las líneas y no es fácil", analizó. Y añadió sobre la situación de su equipo: "No es fácil encontrar los espacios porque todavía no estamos con aquella sutileza con el balón". Setién también destacó la actuación de Griezmann -"puede estar más o menos acertado pero el trabajo que hace es encomiable", recordó- y se alegró por el tanto de Ansu Fati.



"Estoy contento porque había sufrido unas molestias y ha jugado 45 minutos en los que ha estado muy bien. Estoy contento porque es un chaval que nos ayuda mucho", zanjó.