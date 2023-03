Barcelona llega mermado ante Valencia: sale a recuperarse en Liga

El Barcelona regresa este domingo a LaLiga Santander tras haber curado las heridas de Manchester y Almería con el práctico triunfo copero del jueves en el Santiago Bernabéu, pero ante el Valencia aún tendrá las bajas por lesión de Robert Lewandowski, 'Pedri' y Ousmane Dembélé.



Además, 'Gavi' no podrá estar por sanción, igual que el técnico Xavi Hernández, que deberá dirigir a su equipo desde la grada. Pese a este arsenal de bajas importantes en la zona de ataque, ante el Valencia se espera un Barça mucho más ofensivo que el del jueves ante el Real Madrid.

Por su parte, el Valencia afronta esta visita tras el alivio que le supuso derrotar a la Real Sociedad la pasada jornada y romper una racha de cinco derrotas consecutivas que le había arrastrado al descenso, y con menos presión que en los últimos encuentros, dado que se mide al líder y el Barça es el claro favorito en un duelo que los de Mestalla no han ganado en sus últimas seis ediciones.



Sin Gavi, que en muchos de los últimos partidos realizó las funciones de cuarto centrocampista adelantado, es probable que Xavi regrese al clásico 4-3-3, con Ansu Fati como '9' y Raphael Dias 'Raphina' y Ferran Torres por las bandas.



Las bajas ofensivas han provocado que los delanteros del filial Ángel Alarcón y Estanis Pedrola repitan en la convocatoria. El entrenador tampoco tendrá mucho donde escoger en el centro del campo, donde podría entrar Sergi Roberto, que esta semana firmó su renovación hasta 2024, para dar descanso a alguno de los titulares en el Santiago Bernabéu.



En cambio, Xavi tendrá a todos los efectivos disponibles en la retaguardia. También Andreas Christensen, que no jugó el Clásico de Copa por un golpe en el tobillo izquierdo del que ya se ha recuperado.



Tras la inesperada derrota en Almería, el Barcelona vio cómo el Real Madrid le recortaba de los ocho a los siete puntos la distancia en la cabeza de la clasificación.



El objetivo del conjunto azulgrana es, por lo menos, mantener este hueco hasta el Clásico del 19 de marzo en el Spotify Camp Nou.



Después del partido ante el Valencia, los azulgranas aún deberán visitar San Mamés para enfrentarse al Athletic Club antes del duelo decisivo entre el primer y el segundo clasificado. El equipo catalán tiene a cuatro jugadores apercibidos de sanción: Sergio Busquets, Franck Kessie, Raphinha y Ferran Torres.



El Valencia sólo ha ganado un partido como visitante esta campaña en la Liga, fue a principios de octubre y se impuso por 1-2 en el campo del Osasuna.



El encuentro será el tercero de Rubén Baraja en el banquillo del Valencia tras una derrota por la mínima en Getafe y esa victoria también por 1-0 ante la Real. En ese último choque, el exjugador del club de Mestalla ya apostó por un bloque más junto, que defendió con eficiencia cerca de la portería de Giorgi Mamardashvili y que salió con rapidez al contragolpe.



Dado el tipo de juego que suele hacer el Barça, especialmente en el Camp Nou, se espera que Baraja vuelva apostar por un equipo replegado, de líneas cercanas, que trate de sorprender con alguna salida rápida. En el encuentro ante la Real perdió por lesión a Gabriel Paulista por lo que deberá encontrar un acompañante para Mouctar Diakhaby en el centro de la defensa. El suizo Eray Cömert parece que parte con ventaja.



De momento, el técnico ha mantenido en general el dibujo que heredó de Voro y este a su vez de Gennaro Gattuso de 1-4-3-3 pero no se descarta que en algún momento cambie al 1-4-4-2 y que lo pueda poner en práctica en partidos como este con doble lateral.



La baja de Paulista se une a las de Jaume Doménech, José Luis Gayà, Nico González, Edinson Cavani y Marcos André.



Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Balde, Araujo, Christensen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Raphinha, Ansu Fati y Ferran Torres.



Valencia: Mamardashvili; Foulquier o Correia, Diakhaby, Cömert, Lato; Guillamón, Almeida, Musah; Lino, Castillejo y Hugo Duro.



EFE