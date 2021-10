La rabia de Piqué: ‘podíamos jugar tres horas y no meter un gol’

Los días en el Barcelona no se calman, pues las derrotas, mal funcionamiento y el ambiente que se vive en el entorno de Koeman no es el mejor. Una derrota que sume cada vez más a los blaugranas en una crisis de resultados, la cual no se ve por dónde pueda cambiar el panorama. Gerard Piqué, defensor del cuadro catalán, habló tras el pitazo final, con molestia y autocrítica por lo realizado en cancha.

“Hemos empezado bien y los hemos ido a buscar. Hemos sido valientes. Pero sus goles han sido dos jugadas idénticas en las que nos han metido dos goles con muy poco. Y nosotros podríamos estar tres horas jugando al fútbol que no meteríamos un gol. Está difícil. Estamos sufriendo, te voy a ser sincero. No queda otra que seguir luchando y trabajando. Tenemos que desconectar y volver con más fuerzas” Piqué, dando su análisis de lo que fue la derrota en el Wanda Metropolitano.



Como uno de los referentes del actual plantel, criticó el trasegar de sus compañeros, no solo contra los colchoneros, sino en toda la temporada. “Hay varios problemas que la gente ya lo percibe. No hay que ser ciego para ver lo que nos falta, pero a pesar de ello creo que nos recuperaremos de esta. No lo hemos vivido antes muchos de los que estamos aquí en la plantilla. Pero la relación entre los jugadores es muy buena, los jóvenes y los veteranos vamos juntos y hay ganas de darle la vuelta a la situación”.