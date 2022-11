¿Guardiola sueña con el Barcelona? Necesidad o deseo para regresar

Pep Guardiola, técnico del Manchester City y exentrenador del FC Barcelona, aseguró este lunes en Barcelona que si pensará "realmente" que es imprescindible "volvería" al club azulgrana, pero recalcó que "no es el caso".



"Pep se marchó y (el Barça) siguió ganando. Si yo pensara realmente que soy imprescindible, volvería, pero no es el caso. Hay un entrenador ahora con mucha capacidad (Xavi Hernández) y lo hubo en el pasado con Luis Enrique, que lo está volviendo a demostrar con España ahora. Son etapas, son procesos, y ya está y si un día nos tenemos que reencontrar, nos reencontraremos, pero de manera natural y sin forzarlo", dijo.



Así lo comentó el técnico, que fue uno de los premiados, en la Gala de las Estrellas, que organiza la Federación Catalana de Fútbol, como mejor entrenador catalán del año. Preguntado sobre su longevidad en el City, club con el que acaba de renovar, Guardiola dijo que allí no se siente juzgado si gana o si pierde.



"Si perdemos nos sentamos y pensamos en qué podemos hacer para hacerlo mejor. Si ganamos, como tengo allí amigos, lo celebramos juntos", comentó. Otros de los premiados fueron Alexia Putellas, como mejor jugadora del curso pasado, y Marc Cucurella, elegido como mejor jugador catalán de la temporada pasada.



Putellas, que se está recuperando de una lesión de larga duración, dijo que emocionalmente la misma es como una montaña rusa. "Hay semanas mejores, semanas peores, pero la rodilla está respondiendo muy bien a todas las cargas, la recuperación va bien, así que no me quejo y sigo adelante", dijo.



Marc Cucurella respondió con una broma cuando el presentador de la gala le preguntó si se vio con posibilidades de ir al Mundial. "¿Si hubo alguna posibilidad de que Luis Enrique me llevara al Mundial? Bueno, le dije que necesitaba un par de semanas de vacaciones", aseguró entre las risas del público, en un acto celebrado en la antigua fábrica de Damm en Barcelona.



Alexia Putellas, doble Balón de Oro, se ha impuesto a su compañera de equipo Aitana Bonmatí y a la jugadora del Manchester United Ona Batlle. La futbolista de Mollet ha conseguido el 51,2 por ciento de los votos, por el 46,3 de Bonmati y el 2,5 de Batlle. En la votación masculina, el ganador ha sido Marc Cucurella, que ha conseguido el 68,3 por ciento de los votos. El segundo clasificado ha sido Marc Bartra (Trabzonspor), con el 22%, mientras que Gerard Deulofeu (Udinese) ha conseguido el 9,7%.



Pep Guardiola (Manchester City) ha sido elegido el mejor técnico catalán del año con el 61,9% por delante de Rubi (Almería, 21,4) y Natalia Arroyo (16,7%).



La jugadora con más proyección es la montcadense Claudia Pina (Barcelona) con el 80,5 % de los votos por delante de sus compañeras de equipo Meritxell Font (12,2) y Júlia Bartel (7,3%), mientras que Ferran Jutglà (Brujas) ha sido elegido jugador con más proyección (64,3%), en una clasificación en la que Arnau Martínez (Girona, 23,8%) y Rubén Sánchez (11,9%) han completado el podio.



Los máximos goleadores del año han sido Alexia Putellas (18) y Gerard Deulofeu (14); el mejor árbitro Víctor García y en fútbol sala, la mejor entrenadora ha sido elegida Claudia Pons (RFEF), la mejor jugadora Elia Gulli (Amarelle) y el mejor jugador Dídac Plana (Barça). El premio especial del jurado ha recaído en el club Levante Las Planas, de la Liga F, por haber conseguido repetidamente el ascenso en las últimas temporadas, pese a tratarse de un equipo modesto.



EFE