En España hay defensa al Barcelona: ‘No creo que compren árbitros’

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, dijo este jueves que no cree "que el Barcelona haya comprado árbitros", en un coloquio celebrado en Barcelona.



"Considero que el Barcelona no pagó siete millones de euros para que los árbitros le favorecieran. Da la sensación que se intentó influir, lo ha dicho (José María) Enríquez Negreira (exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros). Pero eso no es comprar a los árbitros. De todas maneras, ha habido una situación que necesita una explicación y una respuesta clara: los pagos durante 20 años al vicepresidente del comité técnico de árbitros", añadió Tebas.



Además, Tebas, en un acto organizado por el periódico 'La Vanguardia', admitió que "el daño reputacional que tiene el Barça y LaLiga es tremendo" y que "esta situación es muy desagradable" para él mismo. "El Barça es uno de los equipos más importantes de la competición. Pero esconderse no es la solución. No podemos escondernos ni ir de víctimas", destacó.



Tebas puntualizó que "no se pueden poner en duda los títulos del Barcelona (durante los 20 años en los que sucedieron los pagos) ni el sextete del 2009".



A nivel español, los hechos han prescrito desde el punto de vista deportivo. Pero el presidente de LaLiga reflexionó sobre qué sucedería si no fuese así: "¿Qué debería hacer LaLiga? ¿Nada? Las consecuencias podrían haber llegado hasta el descenso o la expulsión de LaLiga".



Preguntado por si ha hablado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, desde que se hizo público el 'caso Negreira', Tebas desveló que no lo hace desde noviembre. "Yo estoy dispuesto a hablar con él. Pero hay que tener inteligencia emocional y ahora no es el momento de tener conversaciones de este tipo", manifestó.



También se refirió al 'Fair Play' económico del FC Barcelona: "Cuando Bartomeu presidía el club los límites salariales ya existían y el Barça siempre estaba en el máximo de lo que podía gastarse. El Real Madrid, en cambio, se gastaba un poco menos respecto a su tope. Por eso el Real Madrid no tuvo un problema tan elevado cuando llegó la pandemia".



En este sentido, justificó el hecho de que Pablo Páez 'Gavi' no pueda ser inscrito con ficha del primer equipo: "El Barcelona está 200 millones de euros por encima del límite salarial. Por eso no se puede inscribir a 'Gavi'. No podemos saltarnos las normas del control porque me guste un jugador".



En su intervención inicial, Tebas volvió a mostrar su oposición al proyecto de la Superliga. "Los clubes con más activos del fútbol europeo quieren gobernar el fútbol. Esa es la cuestión ideológica. Es como si los países los gobernaran los bancos o las empresas mayores", comparó el presidente de LaLiga.



Además, expuso un estudio de la consultora KPMG que concluye que la consecuencia de la creación de la Superliga sería que "LaLiga perdería más del 50% de los ingresos totales mientras que el Barcelona y el Real Madrid ganarían más, lo que destrozaría la liga española".



EFE