Llegó tarde, primer sancionado por Xavi en Barcelona: no es novedad

La llegada de Xavi Hernández al Barcelona va buscando devolver al club a los lugares de privilegio, esos que son habituales en el Camp Nou. Las temporadas anteriores ya quedan en el recuerdo, por el trago amargo que han tenido que pasar aficionados y jugadores. Un ídolo regresó, pese a tener solo experiencia en Catar, la confianza está a tope en él.



En días anteriores, se conoció una serie de normas impuestas por el nuevo entrenador, bajo las cuales se regirán todos los integrantes del plantel catalán. Dentro del decálogo de Xavi, había una que estipulaba la hora de llegada, pidiendo puntualidad a todo el plantel profesional.



De acuerdo a información de ESPN, Ousmane Dembelé sería el primer multado. El francés llegó tres minutos tarde a la sede de entrenamiento (8:33 a.m.), teniendo en cuenta que la hora límite para el arribo de los jugadores es a las 8:30 a.m. hora de Barcelona.



Además, con información del periodista Alex Pintael, de Gol, Xavi llegó alrededor de las 7:52 a.m. a la sede deportiva. La idea del entrenador es que el grupo llegue a tiempo, para las charlas respectivas, además, que desayunen juntos y afinar detalles de la jornada de trabajo.



No es la primera vez que Dembelé llega tarde, pues en temporadas anteriores, ese era uno de los problemas que había con el jugador, sus constantes retrasos al acercarse a la sede de entrenamientos.