Xavi Hernández muy preocupado: ¿hay un problema en los jugadores?

Un problema en lo mental y en lo psicológico que viven los jugadores del Barcelona por los malos resultados en la semana. Un empate a tres goles contra el Inter en la Uefa Champions League que los deja al borde del abismo pensando en una clasificación a los octavos de final. Sería una debacle no poder entrar a la siguiente instancia y optar por la Europa League por segundo año consecutivo. Además de la igualdad, llegó una derrota dura en el clásico contra el Real Madrid.

¿Hay temas psicológicos que están mermando a los jugadores? Las malas decisiones se hacen cada vez más constantes en las últimas acciones, y los atacantes dan prueba de eso perdiendo balones que no se pueden perder nunca ante un rival como el Real Madrid que maneja muy bien los contragolpes. Así llegó el primer tanto aprovechando un espacio enorme que la visión de Toni Kroos fue determinante para habilitar a Vinícius Jr y firmar el arranque del gol de Karim Benzema.



Xavi Hernández es consciente de esto y sabe que tienen que trabajar mucho a lo largo de la semana en mejorar el ritmo futbolístico y madurar mentalmente después de estos duros partidos. Es temprano todavía en LaLiga, pero así perdieron el invicto y como si fuera poco, el liderato.



En zona mixta, Xavi analizó de la siguiente manera el partido, “la sensación que estamos en una dinámica negativa. Que lo intentamos. Tenemos fe, amor propio. Lo intentamos. Por suerte, son tres puntos. Era una oportunidad de seguir siendo líderes y nos vamos de vacío. Les hemos tenido y no hemos aprovechado sus



momentos y ha defendido muy bien. Hay que cambiar la dinámica de que no nos salen nada”.



En el segundo tiempo, mejoraron algunos aspectos cuando Ansu Fati y Ferrán Torres ingresaron. Esa sociedad dio frutos, pero Xavi no quedó muy tranquilo con lo hecho por el heredero de la camisa número ‘10’ de Lionel Andrés Messi, “la sensación es muy mala, no puedo estar contento con casi nada. Hemos tenido al Real Madrid ahí, con una clara de Ansu con el 2-2. Sabemos que no estamos bien”.



Sin embargo, le quitó importancia por el simple hecho de que sea temprano todavía en la Liga, pero sí fue enfático en que todavía están por mejorar en muchas facetas, “estábamos muy bien en LaLiga. En la primera de cambio, nos han pillado en el 1-0. Estamos en construcción. Hay que mejorar mucho”.



Le preguntaron por la situación de la Champions League que antecedió a esta derrota en el clásico español, “no creo que haya influido.Hemos tenido al Real Madrid en su área. Hemos tenido nuestros momentos, pero cuando perdonas… no nos ha dado. El Real Madrid se pone líder. Estamos en una dinámica muy negativa que hay que cambiar cuanto antes”.



Sobre el equipo puntualmente, Xavi Hernández fue autocrítico y mencionó que todo lo que está sucediendo son errores propios del estratega, “creo que no hemos estado mal en la primera parte. Hemos dominado al Madrid. Tengo la sensación de que hemos tenido nuestras opciones. La segunda parte ellos han estado muy bien. Nos ha faltado muchísima contundencia. Si queremos ganar este tipo de partidos, tenemos que cambiar de mentalidad. No estamos en una dinámica positiva. Al final, hemos tirado de amor propio, pero no es suficiente. Estamos en una mala dinámica”.



Resaltó que han de tener que madurar para lo que viene, y analizó lo que deja esta caída, “hoy hemos hablado de que lo del primer gol no puede pasar. Tenemos que hacer falta. El Real Madrid aprovecha los tres contrataques que tiene. Me preocupa que no ataquemos bien. Que no aprovechemos nuestros momentos. No es un gran día. Estamos en una mala dinámica y tenemos que cambiarla ya. Tenemos que ser más maduros y competir mucho mejor”.