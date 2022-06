Dani Alves y una mala noticia: en Barcelona no lo esperan

Dani Alves volvió la temporada pasada al Barcelona, no solo en búsqueda de sumar minutos, sino de ponerse a disposición de Xavi, para poder sacar al cuadro catalán de la crisis deportiva en la que se vio consumado, luego de la salida de Messi y los pésimos resultados en Liga, eliminado en fase de grupos de Champions.

El brasileño no pensó en el salario, sino en regresar a una institución en la que se hizo grande e histórico, ganándolo todo con un equipo de ensueño. Sin embargo, esa posibilidad de continuar para la próxima temporada, parece imposible.



De acuerdo a información del diario Sport, la directiva blaugrana se lo hizo saber “El Barcelona le ha comunicado a Dani Alves esta mañana que no continuará en el club a partir del 30 de junio. El brasileño se encontraba de vacaciones tras jugar dos compromisos internacionales con su selección y estaba a la espera de definir su futuro, por lo que ya sabe que deberá buscarse equipo”.



Además, agregan que el brasileño estaba a la expectativa, para poder continuar con el club. De esta forma, sumar minutos para llegar en condiciones a Catar 2022. También, la eventual llegada de Azpilicueta complicaría toda su continuidad en el esquema de Xavi.



“Alves estaba pendiente de una última conversación con Xavi Hernández para abordar su continuidad. El brasileño priorizaba seguir en el Barcelona y se había puesto a disposición del club para negociar cualquier tipo de contrato. Incluso, estaba dispuesto a firmar por un año con una cláusula en la que el club podría cortar su contrato en enero tras el Mundial” agregaron.



Concluyeron con la libertad que le dieron los directivos para negociar con cualquier otro club, teniendo en cuenta que ofertas no le faltan, incluso, en el ámbito europeo.