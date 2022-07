¿Hay tusa de Piqué? El gran ausente en el entrenamiento del Barcelona

Barcelona arranca una nueva temporada, con la obligación e ilusión de poder mejorar lo realizado en las campañas anteriores, donde la ausencia en los principales torneos y títulos ha sido la constante de los catalanes. Una nueva historia y el renacimiento de los culés se espera con Xavi, que ya tiene todos sus jugadores a disposición. A falta de confirmaciones, podrían darse nuevos anuncios respecto a llegadas y salidas.

Los entrenamientos se reanudaron en la ciudad deportiva Joan Gamper, con gran parte de todo el plantel profesional y los nuevos fichajes. Sin embargo, la ausencia de Gerard Piqué llamó la atención. El defensor ha estado con el foco mediático en el tiempo reciente, no por cuestiones deportivas.



La separación de Shakira ha marcado los medios de comunicación y todo lo que rodea, acerca de rumores y demás. Sin embargo, la no presencia de Piqué no tiene nada que ver con lo anterior. El catalán tiene una lesión en el aductor, la cual lo alejó del remate de la temporada anterior, por lo que no está aún a disposición de Xavi Hernández.



Barcelona espera seguir sumando refuerzos, a la espera de lo que pueda ocurrir ante una eventual llegada de Robert Lewandowski, que se ha convertido en un objetivo del mercado para el cuadro catalán.