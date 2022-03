Barcelona sueña con Haaland, pero esto dañaría su fichaje

LaLiga, patronal de clubes de fútbol españoles, descartó que el Barcelona pueda acometer un fichaje como el del noruego Erling Haaland tras fijar su límite de coste de plantilla en -144,35 millones, salvo que reduzca su gasto o genere cualquier tipo de plusvalía que se refleje en su cuenta de resultados.



"El Barcelona, para hacer fichajes, como otros catorce clubes, tiene que reducir su gasto actualmente. Como el resto de clubes que tienen excedido su límite la manera de recuperarlo es teniendo plusvalías, ya sea con CVC o con otros activos, es la única manera que hay de hacerlo", afirmó Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga.

Tras la publicación este lunes de los límites de coste de plantilla deportiva de los clubes de LaLiga, una vez acabado el periodo de fichajes de invierno, Gómez precisó que en el caso del Barcelona, el único que figura con un límite negativo de Primera, se habían estimado 242 millones de pérdidas menos de las que ha registrado. El director de LaLiga respondió a la pregunta de cómo podría cambiar la situación del Barça si suscribiese el acuerdo firmado con el fondo de inversión CVC, al que se ha opuesto junto a Real Madrid y Barcelona, pero descartó un trato diferente al del resto de los clubes que lo han firmado.



"Trato de favor no va a haber. Lo que han aprobado los clubes a día de hoy con CVC dice que el 15% es para reestructurar deuda, el 15% para jugadores y el 70 por ciento para crecimiento. Si son 300 millones, el 15% son 45 millones, eso es lo que te mejoraría tu límite, y el Barcelona por ejemplo en vez de -144 tendría menos 100 o 99", indicó.



Gómez insistió en que cualquier cambio respecto a lo firmado con CVC tendría que hacerse con los clubes, "siempre teniendo en cuenta que hay un socio que también tiene voz en este asunto", que es el fondo inversor. También recordó que el Barcelona y otros catorce clubes de Primera están contratando según el artículo 100 del reglamento de control económico, de forma que solo pueden gastar para fichar un 25% de lo que ahorren o de lo que obtengan por traspasos.



"Se le permite contratar pero solo por un porcentaje de lo que ahorre. Si tiene una plantilla de 400 millones, tenemos que obligarle a que ahorre, pero le dejamos que siga contratando. Si se quita 100 le dejamos que contrate 25, pero con el objetivo de que llene la despensa. Puede ser con un patrocinio, con la venta de un activo, de un jugador o cualquier cosa que quede registrado en la cuenta de beneficios", mantuvo.



Respecto a la incorporación de cuatro jugadores en el mercado de invierno por parte del club azulgrana, Gómez señaló que esta temporada se ha permitido que ese gasto del 25% vinculado al ahorro sea del 50%, además de que la adquisición de Ferran Torres afecta a media temporada y a ella se suma también la marcha del club del argentino Sergio Agüero por motivos de salud, la salida del brasileño Coutinho y el ahorro con la renovación del contrato de Samuel Umtiti.



"El Barcelona es un club que no realiza ampliaciones de capital, que es otra forma de reequilibrar el patrimonio neto. Se ha producido un deterioro en su patrimonio neto que tiene que ir recuperando. Según nuestro sistema tiene que volver a llenar la despensa como estaba, solo generando beneficios y que se quiten de enmedio los jugadores con mayor carga financiera", añadió.



Gómez descartó que en LaLiga exista preocupación por el hecho de que catorce clubes estén contratando por la vía del artículo 100 del reglamento y confió en que en la próxima temporada el número se reduzca a cinco y que desaparezcan. "No hay gran preocupación porque el sistema está demostrando, como está configurado, que está resolviendo la situación. De aquí a final de abril haremos una reflexión. El día 10 tendremos toda la información de los clubes del primer semestre. Tenemos nuestras estimaciones y tendremos un elemento más de información sobre si continúan las mismas normas u otras con matizaciones, que sería lo lógico", destacó.



EFE