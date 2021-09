Dura crítica de ex-Barcelona: ‘no ficharon pensando en el estilo’

Samuel Eto'o, exinternacional camerunés y exjugador del Barcelona, habló sobre las decisiones tomadas por el conjunto azulgrana en materia de fichajes durante las temporadas más recientes.



"El Barcelona en los últimos años no fichaba pensando en el estilo al que el equipo nos tenía acostumbrados. Buscaba un centrocampista muy grande y box tu box, otro estilo de juego. Pero por lo que yo sé, el entrenador no mandó en esto. Eso sí, cuando las cosas salieron mal al primero que echaron fue a él. Para mi el jefe tiene que ser primero el entrenador", indicó al opinar sobre quiénes deben asumir responsabilidades en un club.

"El Barcelona podía fichar grandes jugadores porque Xavi, Iniesta, Valdés u Oleguer no costaron dinero. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el fútbol es que las canteras están solo para la foto, no para el equipo", indicó también durante su intervención en una charla sobre el futuro del fútbol dentro del World Football Summit.



Eto'o, que coincidió en ella con Fernando Hierro, Fernando Sanz y Pedrag Mijatovic; analizó también de la idea de la Superliga: "No quiero entrar en si era una buena o mala idea pero creo que hay muchos comportamientos egoístas".



"Cuando no me interesa económicamente tu idea no es buena, es esa idea. La segunda cosa es que vimos que los que dijeron que no lo querían eran los aficionados. Los futbolistas y los aficionados son los más importantes", comentó.



EFE