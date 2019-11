Barcelona no espera: ya estarían buscando el reemplazo de Suárez

Barcelona está viviendo tiempos de cambio, pues muchos de los referentes históricos han salido del equipo o están con edades avanzadas para un futbolista. Es por eso que el club catalán ya busca un jugador de categoría para reemplazar a Luis Suárez, según dijo el director deportivo Éric Abidal.

Esta situación fue explicada por Abidal, quien en dialogo con 'Mundo Deportivo', afirmó que esto es algo que se viene hablando con el uruguayo desde el año pasado, y que la actitud del delantero ha sido la mejor, pues quiere lo mejor para Barcelona.



"Yo soy transparente con los jugadores y el año pasado le dije a Luis que íbamos a buscar un jugador ofensivo, y él lo aceptó porque quiere lo mejor para el club", recalcó el director deportivo de Barcelona.



Sobre el posible reemplazante de Suárez fue claro Abidal y no escondió el interés por Lautaro Martínez, sin embargo, dijo que existen grandes jugadores a nivel mundial que Barcelona tiene entre sus opciones.



"Lautaro Martínez nos gusta, es un jugador completo que está en un gran nivel. Lo conocemos, pero hay otros jugadores también con mucha calidad. Conozco el Barça y sé cómo es la adaptación. Cuando hablas de planificación hay muchos factores a tener en cuenta antes de fichar a un jugador", dijo el francés.

Finalmente, aseguró que aunque un delantero 'top' es muy importante, siguen buscando jugadores en todas las posiciones y que por ahora el argentino no es un prioridad.



"No digo que es prioridad. Todos los fichajes que hacemos pasan por la secretaría técnico y son talentos jóvenes. No nos podemos fijar sólo en el 9. Un club como Barcelona siempre tiene que estar preparado", cerró Éric Abidal.