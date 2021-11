¡Oficial! Xavi apela a la vieja guardia: gran refuerzo para Barcelona

El rumor que dominó España durante los últimos días, por fin se convirtió en realidad. Barcelona anunció el primer gran refuerzo de la era Xavi Hernández. Otra leyenda vuelve a casa.

A través de redes sociales, el cuadro blaugrana confirmó el regreso de uno de sus futbolistas más exitosos. Referentes para una nómina que necesita liderazgo y sentido de pertenencia.



Barcelona anunció al “mejor lateral derecho de la historia del Barça”: Dani Alves. El experimentado defensor estaba como agente libre, luego de no ampliar su contrato con Sao Paulo.



“El FC Barcelona y Dani Alves han llegado a un principio de acuerdo para su incorporación al primer equipo de fútbol por lo que queda de esta temporada”, se detalló en la página web del club.



Así mismo se informó que el nacido en Bahía se unirá a la disciplina culé la próxima semana, pero su participación en competiciones oficiales se retrasa hasta enero del 2022. Con el mercado de fichajes cerrado, Alves por ahora solo podrá entrenar.



Vale recordar que Dani ganó a lo largo de su instancia en Cataluña un total de 23 títulos. A mediados del 2016 dejó al Barcelona luego de ocho temporadas. De allí pasó por Juventus, PSG y el ya mencionado Sao Paulo.



Su salida del cuadro paulista no se dio por cuestiones deportivas ni mucho menos, para tranquilidad de la afición blaugrana. El jugador no continuó debido a problemas con el pago de su salario, deuda que a día de hoy se mantiene.