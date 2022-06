Aurélien Tchouaméni lo tenía claro: no al dinero y sí a la gloria

Terminó la primera fase de la Uefa Nations League con un Francia complicándose en el Final Four. Sin embargo, a nivel de clubes, Aurélien Tchouaméni ya firmó con el Real Madrid y se prepara para su experiencia en un gigante del mundo. Tchouaméni, que jugó el segundo tiempo del encuentro ante Croacia el lunes 13 de junio, se reportó en la capital española para ser presentado como nuevo volante de los madrileños.

Una operación que costó 80 millones de euros que el Real Madrid le pagó al Mónaco. Aurélien Tchouaméni no escondió su deseo de firmar con el club ibérico, pues ya lo tenía claro. Quería cumplir su sueño y lo logró a diferencia de un Kylian Mbappé que dudó en esa movida. El internacional francés de 22 años se convierte en jugador blanco por los próximos seis años, como el plan de generación que quieren tener los merengues.

Florentino Pérez fue el primero en tomar la palabra y le dio la bienvenida al volante francés dando un repaso por lo que fue la temporada pasada en donde mantiene que continuarán buscando fichajes y refuerzos con hambre de títulos, y ahí es donde aparece Aurélien Tchouaméni. ‘Llega al club uno de esos grandes jugadores, un magnífico jugador que nos va a hacer seguir creciendo. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Hoy llega al Madrid Aurélien Tchouaméni. Enhorabuena porque cumples tu gran sueño de jugar en el Madrid’, comentó inicialmente.

Continuó hablando sobre el ambiente que vivirá en el recinto deportivo del Real Madrid, ‘con 22 años podías elegir y tú has elegido este escudo. A partir de ahora vas a vivir experiencias únicas y sentirás una fuerza difícil de explicar, la fuerza del Santiago Bernabéu. Habrás visto y te habrán contado cómo es la magia incontenible que desprende nuestro estadio. Los madridistas estamos contentos de que un gran talento como tú haya elegido el Real Madrid. Llegas de un club amigo como el Mónaco’.

Posteriormente, habló el mismo Aurélien Tchouaméni, ‘he hablado con Ancelotti durante las negociaciones. Fue muy simpático. Me dijo que si quería seguir creciendo y aprendiendo que viniera al Real Madrid. Después de firmar, me dijo que estaba muy feliz’.

Sobre su ídolo en el Real Madrid, mencionó a Zinedine Zidane y a Karim Benzema, ‘Zidane es un ícono del Madrid, pero para los franceses nos acordamos también del Zidane del Mundial de 2006. Zidane y Karim Benzema son mis ídolos’. Además, habló sobre la elección del dorsal 18 que utilizó recientemente Gareth Bale, ‘he jugado con el 8, pero es de Toni Kroos. Así que cogí el 18, que es lo que más se parece’.

Aludiendo a Kylian Mbappé, le preguntaron por elegir el dinero del PSG o cumplir su sueño y obtener la gloria en el Real Madrid, ‘en cuanto el Madrid salió, le dije a mi agente que cerrara ese acuerdo. Hubo otras negociaciones, pero la primera opción era el Real Madrid’. Se trazó objetivos, ‘es un desafío, pero no pienso en el Mundial de noviembre. Pienso en jugar en el Madrid y en los entrenamientos. Quizás en otros equipos tenía más garantías de jugar más minutos, pero yo quería este desafío’.

Real Madrid fue el rey de las remontadas en la Uefa Champions League. Sobrepasó al PSG, Chelsea y Manchester City, Auréilien Tchouaméni estuvo pendiente de los partidos del club madrileño, y los describió de la siguiente manera, ‘en la final de la Champions ya había negociaciones con el Madrid y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG o el City escribía a mi agente y le decía: haz todo lo posible por llevarme allí, por favor’.

Habló sobre Kylian Mbappé que quería contar con Aurélien Tchouaméni en el Paris Saint-Germain, ‘Kylian decidió quedarse en el PSG, él sabía que iba a salir del Mónaco y quiso saber si podía ir al PSG, pero yo le dije que quería el Madrid y lo entendió perfectamente’. A su vez, mantuvo que los parisinos presionaron, pero, ‘en cuanto llegó el Madrid no lo dudé. Quiero dejar huella en el fútbol y el mejor club para esto es el Real Madrid. Es la mejor decisión para mí’.

La relación que tiene con Karim Benzema y Eduardo Camavinga, ‘he tenido la suerte de hablar con Benzema y Camavinga. En el caso de Camavinga hemos visto cómo ha mejorado en su primer año y voy a tener la suerte de jugar en el club con el mejor delantero del mundo. Cuando las negociaciones avanzaban me escribió y me dijo si me podía ayudar’.

Por último, habló sobre su sentimiento de llegar al Real Madrid, ‘estoy muy feliz de fichar por el Real Madrid. Es el mejor club del mundo y vamos a trabajar mucho para seguir ganando títulos y continuar con la historia del club’.