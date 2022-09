El antídoto para el dolor de cabeza de Griezmann: habría negociación

Todos los jugadores en el mundo desean salir de su país, experimentar en otras ligas, representar a su selección, y claro, devorarse la cancha en el terreno de juego aprovechando todo el tiempo que el entrenador les dé. Por ejemplo, de ahí se desprende el mal gesto de Marco Asensio al frente de Carlo Ancelotti en el partido ante el Mallorca.

Nadie quiere ser sustituido, pues estar en el rectángulo verde es sin duda, un espacio para olvidarse de los problemas y centrarse en el juego simple y llanamente. Sin embargo, y aunque pueda disfrutar de jugar, Antoine Griezmann también tiene algo en común con Marco Asensio. Pese a que Griezmann cuente con minutos, no puede disputar más de media hora. Ya se vio contra el Getafe y Villarreal que sumó 29’.



Esto se debe a que Antoine Griezmann no es propiedad del Atlético de Madrid. El francés regresó al colchonero en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria si suma más de 45 minutos en el 50% de sus partidos. Resulta y acontece que Diego Simeone y el club madrileño no quieren arriesgarse a eso, pues pagar la cláusula sería soltar 40 millones de euros.



Los 30 minutos en cancha, ese dolor de cabeza de cualquier jugador, ese calvario que no quiere vivir ningún futbolista podría llegar a un final feliz. Barcelona no quiere a Antoine Griezmann, mientras que el Atlético de Madrid quiere continuar con el francés. Sin embargo, están negociando con los azulgranas con el fin de rebajar la cláusula. L’Équipe mantiene que la reducción será hasta 25 millones, que es la suma que los colchoneros pagarían. Aunque, en el club catalán mantienen que no ha habido reuniones, pero que se puede dar ese acercamiento que desean los madrileños.