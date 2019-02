El Atlético de Arias ganó el duelo colombiano: 2-0 sobre Villarreal

Atlético de Madrid siguió la estela del Barcelona, aún a siete puntos, con un partido práctico, sin exprimirse, y un gol de Álvaro Morata, cuyo anhelado estreno sobre la portería rival fue tan celebrado como definitivo para derribar al Villarreal, vivo pero sin remate hasta la sentencia final de Saúl. 2-0 fue el marcador sobre los amarillos de Carlos Bacca, que jugó 68 minutos, mientras que Santiago Arias estuvo los 90.



Por fin, en el minuto 31, llegó el gol que tanto y tanto buscaba el delantero madrileño, frustrado ya dos veces al límite por el VAR; primero contra el Real Madrid, después el miércoles contra el Juventus. Un alivio para el atacante, que en tono de broma simuló el gesto que hace el árbitro cuando consulta con el vídeo-arbitraje. La eficacia del '22' está fuera de toda duda. En prácticamente tres ocasiones ha firmado tres goles. Las dos de partidos precedentes no valieron, por fuera de juego y por una supuesta falta, siempre a expensas de la revisión del VAR; el tercero sí, este domingo contra el Villarreal: un remate perfecto, más complejo de lo que aparentó el delantero, por la dirección y la potencia a ras de suelo justas para hacerla imposible para Sergio Asenjo. Morata tiene gol, pero también mucho más.



Desde la parada clave del cancerbero con el 0-0 al 1-0 del conjunto madrileño apenas hubo unos cuantos tiros lejanos a las manos de Asenjo, primero de Griezmann y después de Saúl; algún murmullo de la grada en torno a Lemar, aún muy lejos de la versión que se prevé de él, y una ocasión más, también de Morata, en ese caso repelida por el portero rival.



Ya el equipo rojiblanco había optado como tantas otras veces por un plan recurrente cuando manda en el marcador y está presente el desgaste de una cita reciente: repliegue y contragolpe, ya sobre el campo con Diego Costa, que tuvo dos contraataques y no remató ninguno. No le hizo falta al Atlético, que ya rentabiliza a Morata: un gol y tres puntos, asegurados en los instantes finales por Saúl Ñíguez con el 2-0 y la sentencia del triunfo. Era ya el minuto 88.