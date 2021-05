¡Siete años esperando! Resultados que coronarían al Atlético en LaLiga

Este domingo podría ser un día histórico en el fútbol español. Después de siete años de hegemonía merengue y blaugrana, Atlético de Madrid volvería a gritar campeón en LaLiga.



Los dirigidos por Diego Pablo Simeone reciben al Osasuna y una serie de resultados podrían catapultarlos. En caso de no darse ahora, el próximo fin de semana tendrían su segunda chance. Lo bueno es que dependen única y exclusivamente de sí mismos.

Cuentas del Atlético de Madrid



- Como se mencionó anteriormente, el torneo local podría definirse este domingo en el Wanda Metropolitano. Para que esto ocurra, el conjunto colchonero debe ganar, sea la diferencia que sea, y que Real Madrid no saque los tres puntos de su visita al Athletic Club. Algo que no es para nada complicado, San Mamés es un fortín.



- En caso de que el ‘Atleti’ empate, LaLiga se alarga una semana más porque no solo el Real se llena de ilusión sino también Barcelona. Una victoria merengue le arrebataría el liderato a los rojiblancos (mismos puntos, pero ventaja en duelos directos) y encima los culés, ganando también, quedarían dos puntos por debajo. Así pues, en la última jornada Real Madrid tendría “el sartén por el mango”.



- Una derrota de Simeone sería lo peor. No solo porque sus rivales de ciudad le sacarían un punto de ventaja sino además los catalanes quedarían a un punto de su segunda plaza. Presión por todo lado.





Obviamente lo mejor para el Atlético es coronarse este fin de semana, aún así sabe que ganando depende de sí mismo. Algo crucial en estas instancias. Si no es en el Wanda, será en ocho días cuando visite el estadio José Zorrilla de Valladolid.



Claro está que si cede puntos valiosos, debe centrarse mucho en que el equipo de Zidane no lo iguale en puntos. En ese caso perdería la posición por los duelos directos a lo largo de la temporada (una derrota, un empate). Factor no menor.