Atlético de Madrid, de frente con el arbitraje: siguen las quejas

"Digamos que esto se está convirtiendo en costumbre con este colegiado, ciertamente al que respetamos muchísimo, pero ya no es la primera ni la segunda ni la tercera vez y lo malo es que se pueda convertir en algo natural”, expresó Tomás Reñones, 'team mánager' del Atlético de Madrid y divulgó el club rojiblanco, señalando al árbitro Jesús Gil Manzano en el derbi contra el Real Madrid y más allá, con el balance de seis expulsiones del conjunto dirigido por Diego Simeone, aunque también hubo cuatro tarjetas rojas a rivales.

"El que haya visto el partido se va a dar cuenta de que no ha lugar a esa expulsión, pero tampoco es ninguna sorpresa", comenzó antes la frase el exjugador, ahora vinculado al primer equipo, en sus declaraciones a 'Dazn', que fueron recogidas en las redes sociales del Atlético (ese extracto en concreto de ellas) a la finalización del tenso duelo contra el conjunto blanco.



La única vez anterior que también publicó el club en su 'twitter' palabras de Tomás Reñones al término de un encuentro fueron las quejas contra el árbitro, César Soto Grado, en el 1-1 con la Real Sociedad, también en esta temporada, cuando el Atlético reclamó que el gol rival, de Umar Sadiq, había sido con la mano y la validez de un tanto de Ángel Correa.



Ha cambiado la tendencia en el Atlético. En el pasado sin levantar la voz por las cuestiones arbitrales como club, ni en el derbi ni en ningún otro encuentro, más allá de las palabras de sus jugadores o Simeone, este curso ha alterado esa postura, con aquellas declaraciones entonces de Tomás Reñones y con el comunicado de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, tras el 3-1 del pasado 26 de enero contra el Real Madrid en la Copa del Rey por la no expulsión de Dani Ceballos.



Y ahora de nuevo, incluso con una publicación en sus redes sociales ("Nada nuevo en el Bernabéu)", fue el mensaje al término del derbi, al que añadió luego una foto de las heridas de Ángel Correa con la frase 'Así está la pierna de nuestro 'agresor'. Seguimos sin novedades en el Bernabéu', sobre el punto de la polémica: la expulsión en el minuto 64 del atacante por "golpear con el codo a un adversario sin estar el balón en juego".



LA SEXTA EXPULSIÓN EN 31 PARTIDOS DIRIGIDOS AL ATLÉTICO Es la tercera expulsión en los últimos tres derbis del Atlético (en la Copa del Rey, por doble amarilla, fue Savic en la prórroga, con dos tarjetas en dos minutos, y en la Liga, en la primera vuelta, fue Mario Hermoso, también con dos amonestaciones en un minuto) que también alimentan la polémica para el conjunto rojiblanco.



Y es la sexta expulsión de Gil Manzano a un futbolista del Atlético en los 31 encuentros que ha dirigido al club, con un balance de dieciséis victorias, ocho empates y siete derrotas; desde las dos dobles amarillas en la Copa del Rey contra el Barcelona en el Vicente Calderón (2-3) en 2015, hasta la de este derbi, pasando por una a Joao Félix contra el Athletic Club, otra a Diego Costa en el Camp Nou, por sus insultos que significaron ocho partidos de sanción para el delantero, y una a Yannick Carrasco en el mismo escenario.



A la vez, los equipos rivales recibieron cuatro tarjetas rojas, tres de ellas el Barcelona y una el Deportivo de La Coruña. El derbi era el segundo choque que lo arbitraba en la actual campaña. El anterior databa del pasado 23 de octubre, en la victoria del Atlético por 1-2 contra el Betis en el estadio Benito Villamarín.



LA ANTERIOR ROJA A JOAO FÉLIX La última expulsión de un jugador del Atlético con él como árbitro fue el 18 de septiembre de 2021, en el estadio Metropolitano contra el Athletic Club, cuando Joao Félix vio dos amarillas, una seguida de otra, en el minuto 78, con 0-0 en el marcador.



La primera por "golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria después de haber sido objeto de falta" (el atacante portugués, ahora en el Chelsea, fue agarrado por detrás en un contragolpe y soltó su brazo izquierdo para zafarse de él, tal y como le explicó con gestos el colegiado nada más sacarle la tarjeta) y la segunda, sin ponerse el balón de nuevo en juego, por dirigirse al colegiado "con el dedo índice en la sien en señal de disconformidad tras haber sido amonestado", según relató Gil Manzano en el acta del partido.



"Es un episodio que le pasa a cualquier futbolista y el árbitro entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente, si ese gesto se lo hace cualquier otro futbolista no reacciona de la misma manera, pero hay que respetar las decisiones de los colegiados", declaró aquel día Diego Simeone en la conferencia de prensa posterior al choque.



LOS INSULTOS DE DIEGO COSTA Y LA EXPULSIÓN DE GABI AL DESCANSO Las otras cuatro tarjetas rojas del Atlético con Gil Manzano corresponden a los partidos contra el Barcelona. Su adversario, a la vez, también recibió tres expulsiones en esa secuencia de duelos. Las dos primeras en el caso rojiblanco datan del 28 de enero de 2015, en los cuartos de final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón.



En un partido de alto voltaje, al final del primer tiempo ya reflejaba un 2-3 en el marcador: el 1-0 fue de Fernando Torres, el 1-1 de Neymar, el 2-1 de Raúl García (de penalti), el 2-2 de Miranda en propia puerta y el 2-3 de Neymar, entre la polémica por una mano previa de Jordi Alba en el otro área con el que repelió un tiro a gol de Antoine Griezmann y que originó el contraataque.



En el descanso, Gabi Fernández vio la segunda tarjeta amarilla. La primera fue en el minuto 41 (el momento de ese gol) por "realizar observaciones de orden técnico a una" de sus "decisiones". La segunda, en el intermedio. "En el minuto 45, fue amonestado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí, cuando nos encontrábamos en el túnel de vestuarios, señalándome con el dedo índice al mismo tiempo que me realizaba una observación de orden técnico".



En la segunda parte, Mario Suárez fue expulsado por sendas amarillas, en los minutos 69 y 84, por el mismo motivo de "derribar a un contrario en la disputa del balón", según el acta.



En otro Barcelona-Atlético de la Copa del Rey, el 7 de febrero de 2017 en el Camp Nou (1-1), Gil Manzano expulsó a tres jugadores: dos del conjunto azulgrana (Sergi Roberto por doble amarilla en el minuto 57, las dos "por derribar a un contrario en la disputa del balón", y Luis Suárez, por las tarjetas en el 86 y el 88, la última por "impactar con el brazo contra un jugador adversario de forma temeraria, en la disputa del balón") y uno del rojiblanco: Yannick Carrasco, en el 69, con ambas por "derribar a un contrario en la disputa del balón".



La última de sus expulsiones con Gil Manzano se remonta al 6 de abril de 2019, con Diego Costa. "En el minuto 28, fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos:"¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!", redactó el árbitro en el acta del partido.



"Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 y 2, respectivamente", añadió.



