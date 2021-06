¿Alerta en Madrid por Joao Felix? Desde Portugal hablan de su futuro

¿Cuál será el futuro de Joao Felix? La pregunta que carcome a toda Europa, por obvias razones. El DT de Portugal, Fernando Santos, aseguró este jueves que el joven prodigio es un jugador de "enorme calidad" que sabe lo que se espera de él en el combinado nacional, y señaló que está feliz en Madrid.



"Es un jugador de enorme calidad, creo el Atlético lo contrató por eso, nadie paga tanto por un jugador si no cree que tiene calidad", dijo en rueda de prensa previa al amistoso que disputan mañana las selecciones de España y Portugal en el Wanda Metropolitano de Madrid.



Allí se encontrará con "un estadio que conoce bien, una afición que conoce bien, que le gusta mucho...". "Por lo que sé está muy feliz por estar en Madrid", aseguró el seleccionador del actual campeón de Europa.

Sobre su desempeño en el Atlético, Santos señaló que "muchos de los mejores jugadores del mundo" pasan uno, dos o tres años en clubes "donde las cosas no van tan bien" y después "cambian de club o en el mismo club acaban arrancando con gran calidad".



"João está hace ya mucho tiempo con nosotros, yo sé lo que puede aportar a la selección y él sabe lo que la gente espera de él aquí", dijo. "Creo que mejor que yo, Diego Simeone ya dijo todo lo que pensaba del jugador y yo tiendo a estar de acuerdo en muchas cosas con Diego", añadió.



João Félix es uno de los jugadores que el seleccionador de las "quinas" tiene disponible contra España, un partido que cree que Portugal "puede ganar", aunque negó que el resultado sea un factor decisivo de cara a la Eurocopa.



"No podemos llevar la carga de que un resultado más o menos positivo nos va a condicionar la Eurocopa", dijo, y señaló que el encuentro servirá sobre todo para evaluar el "comportamiento colectivo" del equipo de cara al torneo europeo. "Las individualidades no ganan partidos", avisó.



Cuestionado sobre qué estrategia utilizará ante la Roja, a quien le gusta tener el balón, el seleccionador luso subrayó que a Portugal también le gusta tener posesión.



"No podemos decir que Portugal tiene que ganar la Eurocopa y después decir que España es muy fuerte y Portugal tiene que jugar defendiendo. Portugal tiene que jugar como sabe, con toda la calidad que tiene. ¿Vamos a jugar con España para defender? Entonces no podemos tener ninguna ambición", razonó.



E insistió en que no se puede pensar que Portugal "tiene miedo" de jugar contra equipos como Francia o Alemania, que están en su grupo de la Eurocopa. "Eso es no creer que la selección tiene condiciones para jugar de tú a tú con España y con las grandes selecciones", sentenció.