Simeone ya sabe cuál es su papá: amargo dato en competiciones locales

Atlético de Madrid perdió este domingo 0-1 contra Barcelona en el estadio Wanda Metropolitano y frustró su aspiración de escalar en la tabla de posiciones en la Liga de España. A pesar de hacer un buen primer tiempo y de contar con posibilidades de gol, el colchonero no pudo hacer respetar su casa y cayó con un gol de Lionel Messi.

Por más que Diego Simeone lo intenta, estudia a su rival, sigue con una deuda pendiente contra el equipo catalán, la cual no solo no ha podido saldar, si no que con cada partido se agranda.



El ‘Cholo’ ya siente la paternidad del Barça, pues en competencias locales, como la Liga de España, la Supercopa y la Copa del Rey, no ha podido superarlo en 22 enfrentamientos.



Así lo indican las estadísticas. Pero es más cruel si se tiene en cuenta que solo en un juego de los 22 partidos entre colchoneros y azulgranas, con el argentino como entrenador, su equipo pudo anotar más de un gol.