¿Preocupación? Reunión de Simeone con directivos en medio de 'crisis'

En la crisis más visible desde que está en el Atlético de Madrid, Diego Simeone almorzó este viernes con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, y Andrea Berta, director deportivo, y remarcó que está "en un gran club", en el que le "gusta" y quiere estar y en el que mira "al futuro tratando de solucionar las situaciones que pasan en el presente" en el equipo rojiblanco.



En la rueda de prensa telemática, antes del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, sin que nadie le preguntara al respecto (era una cuestión acerca de Antoine Griezmann, que regresa al equipo un mes y medio después), el técnico argentino desveló el encuentro con los directivos, que lo circunscribió a la habitualidad, aunque haya ciertas diferencias con la normalidad: el momento del equipo y que lo haya desvelado a los medios.



Justo en un momento en el que su futuro está en el ambiente más que nunca y justo cuando el equipo presenta peores síntomas en toda la era Simeone. "Nos juntamos no más de 20 días, máximo un mes, una o dos veces nos encontramos y hablamos de todas las situaciones buenas, malas, difíciles, espectaculares que nos van pasando durante la temporada. Está claro que es un momento donde el club principalmente se hace fuerte en consecuencia de lo que estamos atravesando, que es un mal momento y que lo tenemos que llevar adelante estando juntos", proclamó el entrenador.



¿Necesita Simeone un apoyo público de la directiva? "La motivación de vivir la tengo diariamente. Tengo la oportunidad y posibilidad de estar en un gran club, donde me gusta estar y quiero estar, donde miro al futuro tratando de solucionar las situaciones que pasan en el presente. A partir de ahí, la charla que te comenté hoy. No hace falta muchas veces hablar hacia afuera sino hablar hacia dentro y tener claro hacia donde vamos", recalcó.



También habló del respaldo de sus jugadores: "Tengo hechos sumamente recientes más allá del momento que estamos atravesando todos, porque acá no hay una circunstancia la cual nos ha hecho estar en este momento, sino varias, y creo absolutamente en los futbolistas que tengo, estoy convencido de que hay plantel, que necesitamos trabajar bien, volver a lo que sentimos dentro del campo y ellos lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer".



"Vengo recién de haber almorzado con Miguel Ángel y Andrea. Después de esta derrota dura, difícil (ante el Levante), ver hacia el futuro mirando el presente y viendo hacia el futuro mirando el presente nos encontramos con una Liga de acá para adelante de 14 jornadas, en la que seguramente habrá siete equipos que puedan participar en estos lugares y centralizarnos absolutamente estando todos juntos, futbolistas, dirigentes, la gente y el cuerpo técnico, encabezando lo que siempre fue, buscar salidas a los momentos complicados", expuso.



Y ahí se refirió al curso 2019-20, cuando, a falta de once jornadas, el Atlético tampoco dependía de sí mismo para alcanzar las plazas de la Liga de Campeones: "Estábamos un punto más arriba que ahora. Y estábamos sextos y terminamos terceros. Habrá que hacer un gran esfuerzo de parte de todos, teniendo claro el objetivo y centrándonos en el futuro mirando el presente, que es lo que vale". Justo después, Simeone fue preguntado por si tiene una mala relación con Andrea Berta.



"Entiendo que posiblemente la pregunta la tenías hecha, pero posiblemente no escuchaste mi respuesta", dijo el técnico argentino, cuyo equipo se enfrenta este sábado a Osasuna después de la derrota con el Levante, la sexta en la últimas diez jornadas del Atlético. "Los jugadores están con ganas mañana de tener una nueva oportunidad y centrarnos en el partido. Osasuna es un equipo que juega muy bien, que tiene mucha dinámica, que ataca con mucha profundidad y llega con mucha gente dentro del área y que está pasando por un buen momento deportivo", advirtió.



EFE