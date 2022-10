Un limitado Atlético de Madrid venció al Girona: vea los goles

Entre Ángel Correa -el doble goleador de la victoria-, Antoine Griezmann -el pasador del primer tanto en el minuto 4-, el despropósito de Juan Carlos, el portero del Girona que entregó el 2-0, y dos paradones de Jan Oblak escondieron detrás de un triunfo gris (2-1) todos los problemas y las preocupaciones que desprende el Atlético de Madrid, un ganador cuyo rendimiento sigue bajo una duda nítida, atemorizado hasta el final por el 2-1 de Riquelme y en una crisis evidente de juego, cuando asoman desafíos definitivos e inmediatos para su futuro.

De no ser por el atacante argentino y por el guardameta esloveno, que voló a dos tiros de Aleix García para impedir un empate que no habría extrañado a nadie, la crisis del conjunto madrileño sería evidente, lejos del nivel de siempre y que se le presuponía esta temporada, con esta plantilla, ya con once partidos oficiales, ya sin el margen del tiempo y sin ninguna coartada.



Si no es por Correa y Oblak, quizá el Girona habría sumado también un punto.



