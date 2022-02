¡Copa del Rey se queda sin favoritos! Athletic elimina a Real Madrid

Fue Real Madrid a San Mamés a enfrentar a Athletic Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey y se estrelló. Porque no es fácil jugar ahí, porque siempre hay una debilidad en el que parece invencible, porque el Athletic parece haber nacido para dominar en este tradicional torneo.

Un gol al minuto 89 sentenció a un equipo de Ancelotti que no logró nunca acomodarse, que pareció lento y cansado y que sufrió en esta dura plaza el primer revés en el regreso del italiano: derrota 1-0, justa y merecida.



Pero ojo que no todos los partido de Europa, solo porque se juegan allí, salen buenos. El Athletic Bilbao vs Real Madrid es un claro ejemplo. Un equipo que espera y otro que se cansa de estrellarse contra la barrera resumen este duelo de cuartos de final, que en los 90 no fue precisamente un dechado de virtudes.



La mejor opción del arranque, por ejemplo, fue un intento de Daniel García a los 8 minutos que salvó con lujo Courtois. El 'todo poderoso' Madrid se acordó dela rco rival a los 27 con un tímido intento de Rodrygo. Pare de contar.



El momento intenso del complemento fue una revisión de un posible penalti, que no fue, or mano de Nacho. A los 80 minutos, ya sin Raúl García, daba la primera ventaja el Athletic a su rival pero Casemiro desperdiciaba la opción de evitar el alargue: al cuerpo del arquero la tiró. Y todo apuntaba a la prórroga, hasta que desconfió De Berenguer y soltó un riflazo al que, por mucho que se estiró, no llegó el altísimo Courtois. ¡Un auténtico golazo! ¡Inmerecido para un partido mediocre! ¡Hermosa definición y a un minuto del final! Todo lo tuvo el tanto que supuso un batacazo en la Copa.



Y se acordó el Madrid, y se equivocó el Athletic al darle tanto tiempo a Isco y se lo perdía, increíblemente, el buen atacante. Todo estaba escrito para la felicidad del local, en una Copa del Rey sin FC Barcelona, sin Atlético de Madrid y sin Real Madrid. ¡Batacazo!