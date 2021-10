Soltaron al tigre: celebración que podría arruinarle Falcao al Osasuna

Duelo más que interesante para este sábado en LaLiga 2021-22.



Osasuna recibe al Rayo Vallecano, que llega con el colombiano Radamel Falcao García como amenaza tras marcar tres goles en sus tres primeros partidos, en un duelo entre dos rivales llamados a luchar por la permanencia en la primera división española pero que, tras su buen inicio de temporada, tratarán de asentarse en los puestos nobles de la clasificación.



El equipo local pondrá en su cargador una nueva bala con el objetivo de traducirla en la primera victoria ante su afición tras dos empates y dos derrotas. Será, además, el primer día en que El Sadar pueda acoger la totalidad de su capacidad desde que finalizaron las obras tras la aprobación de la ampliación del aforo al 100%.

El coliseo cuenta con 23.576 butacas, número de gargantas que el conjunto navarro espera que conviertan el estadio en una olla a presión. Razon por la que se espera una celebración especial en el duelo liguero.



El equipo navarro llega en un buen momento tras la agónica victoria frente al Mallorca (2-3), en la que los jugadores menos habituales supieron sobreponerse a los golpes recibidos por los bermellones para firmar el pleno de victorias a domicilio.



Osasuna no sabe lo que es ganar este año en casa. Los buenos números lejos de Pamplona contrastan con la dificultad de sumar puntos y meter goles ante su afición. El bagaje es de dos tantos favorables por siete en contra.



Esos errores en defensa y en ataque que no le han permitido tener más puntos son el principal quebradero de cabeza de Arrasate, que cree que el potencial de los jugadores de esta plantilla le podría hacer mirar, tal vez, a cotas mayores que la de la salvación, claro y primordial objetivo grabado a fuego desde el inicio del curso.



Todo hace indicar que Arrasate volverá a repetir su once de gala aunque la lista de convocados no la dará a conocer hasta el mismo día del encuentro.



Enfrente está el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, que está protagonizando un excelente inicio de temporada con cinco partidos consecutivos sin perder, tres victorias seguidas y, además, siendo el segundo equipo más goleador de la categoría con el liderazgo atacante del colombiano Radamel Falcao.



13 puntos de 21 posibles que, traducido al objetivo del Rayo, suponen casi un tercio de los necesarios para lograr la permanencia que desde el club cifran en unos 40 o 42. Con esos números el equipo madrileño se ha situado quinto de la clasificación en Primera y ha devuelto la ilusión a una afición que hace un año, en Segunda, no podía imaginar la transformación que ha sufrido con Iraola en el banquillo.



Para este partido el técnico vasco cuenta con la baja segura del extremo Martín Merquelanz, operado esta semana de una lesión en la rodilla izquierda.



En cuanto al once titular lo más probable es que el DT siga apostando por el mismo equipo que jugó de inicio frente al Cádiz salvo dos variantes, la del central serbio Nikola Maras, quien podría sustituir al montenegrino Esteban Saveljich, el cual acabó lesionado con un golpe en un tobillo la pasada jornada, y la posible vuelta del senegalés Pathé Ciss por Oscar Valentín al mediocentro.