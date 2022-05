Así marcha la liga española en remate de temporada: ojo a colombianos

Con el Real Madrid ya como campeón y con el Barcelona ya con la presencia en la Liga de Campeones de la próxima temporada asegurada, a falta de tres jornadas aún quedan dos plazas de Champions, las dos posiciones de la Liga Europa, un puesto en la Liga Conferencia y los tres descensos por decidir.

CAMPEÓN: REAL MADRID (81 puntos)



Es el campeón matemático de LaLiga Santander desde hace dos jornadas. Este jueves recibe al Levante en el Santiago Bernabéu mientras mira ya a la final de la Liga de Campeones del 28 de mayo. Calendario: Levante (C), Cádiz (F) y Betis (C).



YA CLASIFICADO PARA LA LIGA DE CAMPEONES



BARCELONA (69 puntos): Ya tiene asegurada su clasificación para la Liga de Campeones desde la pasada jornada, con su victoria por 1-2 en el Benito Villamarín contra el Betis. Ahora, su objetivo es sellar la segunda posición, que será suya si suma cinco puntos en las últimas tres jornadas sin atender a otros marcadores. Incluso podría sentenciarla ya esta semana, si gana este martes al Celta en el Camp Nou y el Sevilla y el Atlético no hacen lo propio en sus enfrentamientos contra el Mallorca y el Elche, respectivamente. Calendario: Celta (C), Getafe (F) y Villarreal (C). Resultados últimas 5 jornadas.



EL ESPRINT FINAL POR LAS POSICIONES EUROPEAS



SEVILLA (65 puntos): Salvado de la derrota a última hora en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal por un gol de Jules Koundé (1-1), aún sostiene una renta de siete puntos dentro de las plazas de la Liga de Campeones. Un triunfo este miércoles contra el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán será definitivo. Si no, le bastará con dos puntos en las tres citas que restan para el cierre del torneo. Depende de sí mismo para ser tercero. Para ser segundo, necesita que el Barcelona falle en dos de los últimos tres choques. Calendario: Mallorca (C), Atlético de Madrid (F) y Athletic Club (C).



ATLÉTICO DE MADRID (64 puntos): Su acelerón de este domingo con el triunfo por 1-0 en el derbi ante el Real Madrid lo ha situado ya muy cerca de completar su clasificación para la Liga de Campeones, un objetivo indispensable del club. Con igualar en su visita a Elche de este miércoles el mismo marcador del Betis en esta jornada le bastará. Sin atender al conjunto verdiblanco, necesita tres puntos en tres jornadas, con lo que una victoria en el estadio Martínez Valero también sentenciaría su pase a la máxima competición continental. También depende de sí mismo para ser tercero. Para ser segundo, necesita dos derrotas del Barcelona, además de ganarlo todo de aquí al final de la campaña. Calendario: Elche (F), Sevilla (C) y Real Sociedad (F).



BETIS (58 puntos): La derrota contra el Barcelona lo ha dejado casi sin opciones de jugar la Liga de Campeones. Debe aguardar dos derrotas del Atlético o del Sevilla, en este último caso además de un empate, para alcanzar las cuatro primeras plazas, además de ganarlo todo él, empezando por su visita de este martes a Mestalla. Enlaza cuatro jornadas sin ganar, pero sostiene un puesto en la Liga Europa, que será suyo de forma matemática con cinco puntos más en este tramo final del campeonato. Calendario: Valencia (F), Granada (C) y Real Madrid (F).



REAL SOCIEDAD (56 puntos): Prácticamente imposible ya la Liga de Campeones, por una secuencia de cuatro jornadas sin ganar, la Real Sociedad mantiene la sexta plaza y tres puntos de ventaja sobre el Villarreal, su inmediato perseguidor y su rival en la penúltima cita del campeonato. Si lo gana todo, jugará la Liga Europa. Si vence al Villarreal y otro choque, también. Y si no hace ni lo uno ni lo otro, dependerá de otros resultados. Este jueves recibe al Cádiz en el Reale Arena. Calendario: Cádiz (C), Villarreal (F) y Atlético de Madrid (C).



VILLARREAL (53 puntos): Empatado a última hora por el Sevilla, depende de sí mismo para jugar la Liga Europa, pero deberá, previsiblemente, ganarlo todo para lograr ese puesto. También defiende, por si acaso, una plaza en la Liga Conferencia, ante el acecho del Athletic Club. Este jueves visita a un Rayo Vallecano sin nada en juego. Calendario: Rayo Vallecano (F), Real Sociedad (C) y Barcelona (F).



ATHLETIC CLUB (52 puntos): El conjunto bilbaíno insiste en Europa. Pese a su 0-0 con el Valencia sigue a un punto de la séptima posición, a cuatro de la sexta de la Real Sociedad y a seis de la quinta del Betis. No depende de sí mismo, sino de ganar, ganar y ganar y esperar tropiezos ajenos. Este martes necesita vencer en Granada para creer que es posible. Calendario: Granada (F), Osasuna (C) y Sevilla (F).



OSASUNA (46 puntos): Cumplido el objetivo de la permanencia, tiene remotas opciones de jugar la Liga Conferencia... si lo gana todo. Este miércoles recibe al Getafe en El Sadar. Calendario: Getafe (C), Athletic (F) y Mallorca (C). Resultados últimas 5 jornadas.



SALVADOS Y SIN OPCIONES EUROPEAS



VALENCIA (44 puntos): Sin opciones de alcanzar Europa ni posibilidades de perder la categoría. Calendario: Betis (C), Espanyol (F) y Celta (C).



CELTA (43 puntos): Ya tiene la permanencia matemática desde la pasada jornada con su victoria por 4-0 ante el Alavés. Este martes visita al Barcelona sin nada en juego. Calendario: Barcelona (F), Elche (C) y Valencia (F).



RAYO VALLECANO (42 puntos): Su empate dominical en Getafe lo salvó matemáticamente. Calendario: Villarreal (C), Mallorca (F) y Levante (C).



LA LUCHA CONTRA EL DESCENSO



ESPANYOL (40 puntos): Aún no está salvado de forma matemática. Necesita un punto más. Este miércoles visita al Alavés. Calendario: Alavés (F), Valencia (C) y Granada (F).



ELCHE (39 puntos): Aún necesita dos puntos más para sólo depender de sí mismo para asegurar la permanencia en Primera División. Este miércoles recibe al Atlético de Madrid. Si lo gana, su continuidad en la elite estará asegurada. También si pierde el Mallorca o iguala el mismo resultado que el conjunto balear. Calendario: Atlético de Madrid (C), Celta (F) y Getafe (C).



GETAFE (37 puntos): No está aún salvado. Sus cinco puntos de ventaja con nueve por disputarse son una ventaja aparentemente cómoda, que no debería causarle, como mucho, más que un susto, pero no puede descuidarse. Este miércoles visita al Osasuna en El Sadar. Si gana, la permanencia será prácticamente un hecho. Para que sea matemática, además de su triunfo necesita un tropiezo del Mallorca. Calendario: Osasuna (F), Barcelona (C) y Elche (F).



CÁDIZ (35 puntos): Una victoria este jueves en el Reale Arena contra la Real Sociedad lo situaría a un solo punto de asegurar la permanencia, pero una derrota puede devolverlo a posiciones de descenso, dependiendo del resultado del Mallorca. Sólo ganarlo todo garantiza su continuidad en Primera División sin mirar a otros adversarios directos. Calendario: Real Sociedad (F), Real Madrid (C) y Alavés (F).



GRANADA (34 puntos): La victoria en Mallorca mantiene su dependencia en sí mismo, aunque aún necesita más. Sólo el triunfo le vale en el esprint final para no tener que atender a marcadores ajenos. Este martes recibe el Athletic Club en el Nuevo Los Cármenes con el aval de su condición de invicto en los tres duelos bajo el mando de Aitor Karanka. Sea cual sea su resultado, aún no estará salvado. Calendario: Athletic Club (C), Betis (F) y Espanyol (C).



MALLORCA (32 puntos): Goleado por el Granada, el pasado sábado volvió a las posiciones de descenso. Necesita ganar y que no lo hagan el Granada o el Cádiz para escapar esta misma jornada de esos puestos. Una derrota suya y una victoria de sus dos predecesores en la tabla la pondría al borde del abismo a falta de dos encuentros. Su partido de este miércoles, además, es de suma exigencia: contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Calendario: Sevilla (F), Rayo Vallecano (C) y Osasuna (F).



LEVANTE (29 puntos): A pesar de su victoria contra la Real Sociedad del pasado viernes, está a cuatro puntos de salir del descenso... Y visita el estadio Santiago Bernabéu. Una derrota suya acompañada de una victoria del Granada y un empate del Cádiz lo envían a LaLiga Smartbank de forma matemática. Con otro resultado aún mantendrá vida. Calendario: Real Madrid (F), Alavés (C) y Rayo Vallecano (F).



ALAVÉS (28 puntos): Debe ganar sí o sí. No hay futuro en Primera División, ni siquiera lo garantiza la victoria (si el Granada vence Athletic Club), sin un triunfo este miércoles contra el Espanyol en Mendizorrotza, aunque un empate, dependiendo de los fallos ajenos, aún podría mantenerlo con vida a falta de dos jornadas, cuando se medirá a rivales directos por la permanencia, como el Cádiz y el Levante. Calendario: Espanyol (C), Levante (F) y Cádiz (C).



EFE